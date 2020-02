L'esmorzar amb botifarra d'ou del Dijous Gras al Mercat Central de Reus

S'ha pogut tastar la botifarra d'ou elaborada per les xarcuteries del mercat, acompanyada d’una llesca de pa i una mica de vi

El Mercat Central de Reus ha celebrat el Dijous Gras amb una degustació de botifarra d'ou. Els paradistes del Mercat han ofert un esmorzar amb la botifarra de protagonista. L’acte ha comptat amb l’actuació de la Mega Pubilla.Aquest dijous al punt d'informació del Mercat Central s'ha pogut tastar la botifarra d'ou elaborada per les xarcuteries del mercat, acompanyada d’una llesca de pa i una mica de vi. Com cada any, l’esmorzar del Dijous Gras és gentilesa de les parades del Mercat Central.A més, aquest dies els Mercats de Reus també viuen l'ambient del Carnaval: algunes de les parades es decoren per a l'ocasió i els clients que s'hi acostin a final de setmana podran veure força paradistes disfressats.