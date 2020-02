Els paradistes se senten «estafats» i lluitaran perquè el Carrilet no tanqui

En pocs dies han recollit unes 2.000 signatures, tenen el suport de la FAVR i estan preparant accions

«Estafats» i «enganyats pels representants municipals». Així és com se senten els paradistes del Mercat del Carrilet, que acaben de constituir la plataforma Salvem el Carrilet i lluitaran contra la decisió del govern de tancar definitivament l’equipament al juny del 2021. Els venedors han recollit en només tres o quatre dies més de 2.000 signatures de suport i anuncien que «portarem a terme totes les mesures i accions que estiguin al nostre abast per evitar que es consumi una decisió tan nefasta per al conjunt de la ciutat de Reus». En aquest sentit, han trobat la complicitat de la clientela, però també de diferents entitats i de la Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR), entre altres, que els fan costat. La representant del col·lectiu, Maria Jesús Querol, va comparèixer ahir acompanyada de tots ells per expressar que «lluitarem pel nostre barri, perquè aquesta és la nostra casa i la nostra gent» i denunciar que «l’Ajuntament estarà incomplint la seva obligació legal d’exercir les competències en matèria de mercats».

Els venedors recorden que «al febrer del 2019 vam signar els contractes d’arrendament amb la regidora Montse Caelles i havien de durar fins al 29 de juny del 2021. Al contracte es va fer constar per escrit que el seu objecte era fer possible la prestació del servei de mercat amb el conjunt d’accions necessàries per la definició i, si s’escau, execució del nou Mercat del Carrilet». Apunten que «faltaven tres mesos per les eleccions municipals i tots els partits ens veien a veure per demanar el vot. Tot eren promeses de regeneració de la zona». Però «després de les eleccions, nunca más se supo. Simplement se’ns convoca un dia a l’Ajuntament per part del nou regidor, Carles Prats, i el gerent de Reus Mobilitat i Serveis, Josep Maria Adserà, per dir-nos, sense més pròlegs, que el mercat tancarà al juny del 2021. Ni diàleg, ni dret a rèplica ni bones paraules. I, després, corrent a explicar-ho als periodistes». «Deuen haver pensat que ara, quan falten tres anys per les pròximes eleccions municipals, era el millor moment per matar el Mercat del Carrilet», apuntava ahir Querol com a portaveu dels paradistes.

«No es pot matar el mercat»

La decisió del govern, valoren els venedors, «va en contra de les que prenen altres ciutats que sí que entenen el potencial dels mercats», mentre que a Reus «la gestió consisteix únicament en cobrar l’arrendament i les concessions sense fer res a canvi». Els paradistes avisen que «el que passa al Carrilet és el que pot passar més endavant al Mercat Central» i alerten que «l’Ajuntament deixarà de prestar un servei essencial i obligatori a desenes de milers de persones que viuen a la zona sud de Reus. Milers de persones que només poden venir a peu al mercat a comprar productes frescos de qualitat que no troben a altres formats comercials». «La responsabilitat la tenen els polítics», conclouen, i fan «una crida als veïns de la zona sud i de la resta de Reus, a les entitats i associacions de veïns a que ens ajudin a fer entendre als polítics que això és intolerable i que no es pot matar el mercat».