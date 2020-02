El Sant Joan de Reus, l'únic hospital de l'Estat a la llista mundial de referents en el tractament del dolor crònic infantil

Una de cada tres persones en edat infantil pateix algún problema crònic de dolors

Actualitzada 20/02/2020 a les 12:44

El programa d’atenció a nens i nenes amb dolor que ofereix l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus ha estat inclòs per primera vegada a la llista mundial de programes de dolor pediàtric que elabora el grup de treball en dolor infantil de la International Association for the Study of Pain (IASP).



Aquest servei pioner, que aplica teràpies que desenvolupa el grup de recerca ALGOS de la Universitat Rovira i Virgili, sota la direcció de l’investigador Jordi Miró, és l’únic de la seva categoria a l’Estat espanyol i una de les úniques 7 unitats registrades pel grup de treball de l’IASP a Europa.

Els estudis indiquen que una de cada tres persones en edat infantil pateix algun problema crònic de dolor.

La llista de clíniques de dolor pediàtric és una iniciativa engegada anys enrere per l’American Pain Society (APS) i que lidera actualment el grup de dolor infantil de la International Association for the Study of Pain. Es tracta d’una eina pensada per posar en comú recursos d’excel·lència en la lluita contra el dolor crònic infantil a nivell mundial. A més de la Unitat de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, el llistat inclou sis unitats més a Europa, principalment a la Gran Bretanya, i un total de 68 referències a tot el món.