El Síndic insta la Urbana de Reus a fer fotos quan posi senyals de prohibit aparcar

Dona la raó a un conductor que diu que l’Ajuntament va penjar els cartells després que estacionés i la grua li va prendre el cotxe

Actualitzada 18/02/2020 a les 20:27

El Síndic de Greuges de Catalunya demana a l’Ajuntament de Reus que, quan instal·li senyals de prohibició temporal d’estacionament a algun carrer –per obres o perquè per allà discorrerà algun acte públic que ocuparà la calçada, entre altres–, prengui imatges dels cotxes i motos que en aquell moment estan aparcats i que, així, «només se sancionin aquells vehicles que hi estacionen amb posterioritat» a la col·locació dels cartells. Ho fa arran de la denúncia d’un conductor a qui la Guàrdia Urbana va multar i la grua se li va endur el cotxe perquè al carrer on havia aparcat estava programada una cursa popular.

El conductor manté que, quan va estacionar, no hi havia cap senyal de prohibició d’aparcament al carrer ni ell era coneixedor que hi passés cap cursa. El Síndic li dona la raó perquè «correspon a l’administració la càrrega de la prova» i suggereix a l’Ajuntament que «si no pot precisar els vehicles que hi havia estacionats al lloc dels fets abans de la col·locació de la senyalització, revisi la multa». L’afectat ja havia presentat anteriorment al·legacions i també un recurs de reposició a l’Ajuntament, que ho va desestimar tot plegat.

Incloure-ho al protocol

En concret, el Síndic recomana al govern de Reus que «doni les ordres oportunes» per tal que «al protocol d’actuació de la Policia Local en ocasió de la col·locació de senyals provisionals de prohibició d’estacionament s’introdueixi la pràctica de fer fotografies o gravacions de vídeo dels vehicles que estiguin estacionats al lloc i al moment en què es dugui a terme la instal·lació dels senyals». La finalitat de la mesura és «que hi hagi una constància fefaent d’aquesta circumstància i que s’incorpori a l’expedient perquè les persones que ho demanin hi puguin tenir accés».

En aquest sentit, el Síndic subratlla «la dificultat de les persones interessades a l’hora de provar les seves manifestacions» quan asseguren que desconeixien la prohibició temporal d’estacionament perquè van aparcar el cotxe abans que hi hagués els cartells. I trasllada la Guàrdia Urbana la responsabilitat de demostrar amb proves que s’ha produït una infracció per poder posar la multa. Recorda, també, que «ja s’ha suggerit a diversos municipis que, quan col·loquin els senyals temporals o provisionals, facin fotografies o gravacions de vídeo dels cotxes que hi hagi estacionats al lloc en qüestió i del moment en què aquests senyals s’instal·lin. I, en conseqüència, que només se sancionin els vehicles que hi estacionin amb posterioritat».

La denúncia del conductor davant del Síndic té data del 5 de setembre del 2019 i la institució encara espera que l’Ajuntament accepti la resolució. L’home sosté que, quan va aparcar, «no hi havia cap senyal que prohibís l’estacionament i no tenia coneixement que al cap de tres dies es fes una cursa que passés per aquell carrer». Com que, en aquest cas concret, «no hi ha fotografies ni tan sols un llistat de vehicles que estaven prèviament estacionats abans de col·locar el senyal provisional» i «tenint en compte que el mateix caràcter de provisionalitat de la prohibició fa que sigui factible que el vehicle estigués ben estacionat», el Síndic demana a l’Ajuntament que, si no pot detallar els vehicles que hi havia, «revisi la multa».

Un mínim de 48 hores

Fonts municipals consultades sobre la resolució expliquen que «l’Ajuntament té un protocol d’avisos d’actes a la via pública –com ara curses– que afecten la mobilitat, amb la senyalització de les prohibicions d’aparcar amb un mínim de 48 hores d’antelació respecte a l’inici de la prohibició». I apunten que «habitualment, la senyalització es fa tres o quatre dies abans». «El termini supera de molt el que fixa l’Ordenança de Circulació, que és de 24 hores», conclouen.