El concurs per les parades buides del Mercat Central s'obrirà dilluns

Si volguessin optar a algun dels mòduls, els paradistes del Carrilet no tindran cap avantatge específic

Actualitzada 19/02/2020 a les 12:23

Reus Mobilitat i Serveis començarà la comercialització de les parades buides del Mercat Central la setmana vinent. Fonts municipals detallen al Diari Més que el procés es posarà en marxa finalment el pròxim dilluns, dia 24 de febrer, tot i que en un principi el regidor d’Empresa i Ocupació, Carles Prats, havia anunciat el 17 d’aquest mateix mes com a data d’inici. En total, i segons va precisar Prats durant una compareixença pública fa poques setmanes, seran 25 parades per les quals es podrà concursar. Totes elles s’oferiran en forma de «contractes d’arrendament amb un període de vigència de 21 anys». La previsió és que el procés s’allargui «al voltant d’un mes i mig» i culmini «a finals de març». El regidor assegurava llavors que les parades plantejaran «condicions molt avantatjoses» i «no posarem problemes en el finançament», i deia que «estem parlant de gairebé un 50% de la quota d’entrada al Mercat, que es quedaria en uns 7.500 euros per entrada».

La comercialització de mòduls vacants arriba en un moment convuls. D’una banda, i pel que fa al Mercat Central, els paradistes van celebrar dimarts de la setmana passada una reunió interna on van perfilar la seva contraproposta d’horari d’obertura. L’Ajuntament havia comunicat que, a partir de l’1 d’octubre, aplicaria un increment de 14 hores setmanals en l’atenció al públic. Almenys part dels paradistes rebutgen l’horari que el govern vol implantar: dilluns de 9 a 14 h., de dimarts a divendres de 9 a 20 h., i de 8 a 15 h. els dissabtes. En la reunió, es va votar «un altre tipus de format, una mica més ampli que el que tenim però que no contemplaria obrir al migdia» i que «s’allunya del que l’Ajuntament inicialment vol», tal com explicava llavors el president dels paradistes, Ildefons Vidal, i l’objectiu és negociar.

El govern també ha fet pública la intenció d’abaixar definitivament la persiana del Mercat del Carrilet, a tot estirar, al juny del 2021, coincidint amb la fi de les concessions i després de «no haver trobat un gran operador» que articulés la reformulació de l’equipament tal com el mateix govern el cercava. L’endemà de conèixer la informació, el gruix dels paradistes s’hi oposaven i lamentaven tant el tancament com les formes de l’Ajuntament, a qui també acusaven d’haver posat pals a les rodes perquè el mercat no fos més pròsper. El Carrilet compta ara amb 15 negocis oberts. El govern els proposa concursar per les parades del Central però fer-ho en les mateixes condicions que qualsevol altre que vulgui presentar-se al procés, tot i la trajectòria que acumulen i el fet que la promesa d’una reinvenció del mercat s’hagi quedat ara en la seva desaparició. Molts asseguraven en conèixer el nou escenari que no concorreran al procés del Mercat Central.

El PSC vol una nova concessió

Tota l’oposició s’ha posicionat en contra del tancament del Carrilet i el PSC va explicar ahir que durà al ple una moció per demanar «que l’Ajuntament iniciï les gestions per a una nova concessió de llicències de parades al Mercat del Carrilet, per tal que pugui mantenir la seva activitat donant servei als barris de l’entorn i al conjunt de la ciutat».