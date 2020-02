Una dependenta les va enxampar quan introduïen més peces de roba en una bossa folrada d'alumini

Actualitzada 18/02/2020 a les 13:21

La fiscalia demana un any i mig de presó per a cinc dones acusades de robar al centre comercial la Fira, de l'avinguda Sant Jordi de Reus. Els fets es remunten al 17 de març del 2018. Segons relata la fiscalia, cap a les tres de la tarda les acusades van accedir diverses vegades a un establiment de llenceria i, aprofitant els descuits de les dependentes, es van apropiar de diversos pijames valorats en prop de 700 euros. Les dones feien múltiples viatges al pàrquing per guardar el material sostret a l'interior de dos cotxes. Un parell d'hores més tard, ho van tornar a intentar al mateix negoci, però aquest cop una dependenta les va enxampar quan introduïen diverses peces de roba en una bossa folrada d'alumini per evitar els arcs de seguretat.