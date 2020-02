Veïns d'Immaculada reclamen que es tapiï una promoció ocupa

Denuncien que els qui hi viuen «generen inseguretat» i «acumulen brossa»

Actualitzada 17/02/2020 a les 21:15

L’Associació de Veïns del barri Immaculada demana que es tapiï una promoció de xalets adossats, a l’entorn del carrer de l’Amistat, que acull una «família ocupa conflictiva». Els veïns van traslladar al govern el seu malestar per la situació en una primera edició dels Dilluns amb l’Alcalde, van entrar una denúncia en aquest sentit al registre de l’Ajuntament i ahir, al pas de Pellicer en una nova ronda de cites amb el veïnat, li van tornar a demanar «que es pressioni el banc, propietari dels habitatges, perquè els tanqui». La família, tal com expliquen els veïns, «hi és de manera intermitent des del 2018. Primer va ocupar un sol habitatge però, després, ha anat perforant les parets interiors i ara té tota la zona comuna i diverses cases».

Des de l’entitat lamenten que el grup de persones «no guarden cap respecte a la resta» i que «acumulen brossa a l’interior de les construccions i, temps enrere, abocaven defecacions i miccions al carrer». Aquest últim fet ve, tal com relaten, perquè «no tenen aigua ni llum» i també per això «de vegades fan fogueres». Els veïns es queixen que «al voltant viu gent gran a qui els sorolls que hi ha i el trànsit els genera inseguretat» i han patit recentment «dos robatoris en deu dies» que atribueixen a la presència dels ocupes. Fonts municipals es limiten a apuntar que «l’Ajuntament no pot intervenir pel seu compte en casos d’ocupacions il·legals de propietats privades». Els veïns entenen que «hi pot haver persones necessitades, però no que pertorbin la convivència de tots».