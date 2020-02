Reus presenta nova imatge i més avantatges de la polsera turística 'Visit Reus'

El seu preu passa a ser de 15 euros, 3 euros més que l’anterior

L’Agència Reus Promoció presenta nova imatge de la polsera turística 'Visit Reus', amb més avantatges per als seus compradors, i un disseny més modern i sostenible. La polsera 'Visit Reus' promociona la visita a diferents espais patrimonials i museístics de la ciutat i afavoreix l’increment de la durada en l’estad a dels visitants a Reus, així com la seva tornada a la ciutat.

Un dels canvis més destacables d’aquesta polsera és el canvi de format, ja que passa de ser una polsera de silicona amb una mida estàndard tant per a grans com per a petits, a ser una polsera més sostenible, de tèxtil i ajustable, amb l’objectiu de fer-la més perdurable i portable, incentivant-ne, així la conservació per a un futur retorn.

La regidora de Promoció de Ciutat, Montserrat Caelles, ha explicat que «voldria posar en valor que aquest és un producte turístic que ens ajuda a desenvolupar l'estratègia de posicionament de la ciutat pel que fa al turisme cultural, amb uns molt bon resultats que també reflecteixen la desestacionalització de les vistes a Reus».

Ampliació dels avantatges

La polsera incorpora nous avantatges lligats, per un costat amb el turisme familiar i, per l’altre, amb el Vermut de Reus i el seu preu passa a ser de 15 euros, 3 euros més que l’anterior.

Les previsions per aquest 2020 és que aquestes novetats ajudin a incrementar el nombre de polseres venudes i, també la satisfacció dels clients envers la tipologia de visita.

L’objectiu de l’Agència és anar ampliant els avantatges dels compradors segons els diferents segments de visitants apostant, cada vegada més, per l’especialització de la visita.

'Visit Reus' millora l’experiència turística ja que ofereix en un sol producte la visita dels cinc espais patrimonials i culturals de la ciutat (Gaudí Centre, el Campanar, l’Institut Pere Mata, els dos espais museístics de la ciutat, el del raval de Santa Anna, i el d’Art i Història de la plaça de la Llibertat) a un preu reduït, incrementat la satisfacció dels clients, allargant la seva estada a la ciutat i afavorint la seva fidelització, ja que la polsera té una validesa de sis mesos des que s’activa i això facilita el retorn del visitant a la ciutat.

Polseres al Gaudí Centre

Les polseres es poden adquirir al Gaudí Centre, a la plaça del Mercadal. Són gratuïtes per a infants fins a 8 anys. El preu de les polseres és de 8 euros per a júniors, entre 9 i 14 anys; de 10 euros, per a sèniors (a partir de 65 anys), i de 15 euros per a adults (visitants de 15 a 64 anys).

Els diferents espais a visitar amb la polsera 'Visit Reus' estan especialment identificats i s’hi pot accedir amb les condicions i horaris habituals de cada equipament, incloent també el servei d’audioguia al Gaudí Centre i al pavelló dels distingits de l’Institut Pere Mata.