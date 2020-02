Reus estrena un sistema ecològic per eliminar males herbes amb vapor d'aigua

És una inicativa de la regidoria de Desenvolupament Urbà i Via Pública i el Taller Baix Camp

17/02/2020 a les 10:04

L'Ajuntament de Reus, a través de la regidoria de Desenvolupament Urbà i Via Pública, i el Taller Baix Camp, han posat en marxa aquesta setmana un sistema innovador per a la eliminació de les males herbes a partir de l'aplicació de vapor d'aigua a alta temperatura. El nou sistema permet substituir els tractaments amb herbicides per mètodes més ecològics i ambientalment més sostenibles.

La nova màquina l'ha adquirit el Taller Baix Camp en el marc del contracte per al manteniment de l’eliminació herbes de la ciutat signat amb l'Ajuntament de Reus. D’acord a les instruccions de l’Ajuntament, que porta la direcció tècnica del servei, el nou tractament es farà, especialment, en espais propers a centres educatius i sanitaris, així com a la neteja d'escocells del centre de la ciutat, voreres, llambordes, etc.

El nou sistema consisteix en l'aplicació de vapor d'aigua sobre les males herbes, amb la qual cosa s'acaba eliminant. Els seus beneficis mediambientals compensen el fet que es tracti d'un sistema que requereix més temps en la seva aplicació i en l'eliminació de les males herbes.