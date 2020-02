Quatre detinguts en una operació policial antidroga a un bar i un locutori de Reus

L'operatiu el va realitzar la Guàrdia Urbana i els Mossos, mentre que la Policia Nacional va detenir un altre persona per una infracció de la Llei d’Estrangeria

Actualitzada 18/02/2020 a les 14:25

Mossos d’Esquadra de la comissaria de Reus, juntament amb efectius de l’Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO), van detenir el passat divendres quatre homes d’entre 26 anys i 47 anys, tots ells de nacionalitat marroquina i veïns de Reus, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues.Les detencions es van portar a terme en el marc d’un dispositiu conjunt dels Mossos amb la Guàrdia Urbana de Reus i el Cos Nacional de Policia. L'operatiu es va portar a terme en un bar del carrer Antoni Fabra i Ribas i en un locutori telefònic del carrer Macià Vila de Reus.En total es van identificar 35 persones, quatre de les quals van quedar detingudes després d’observar que prèviament havien venut haixix a diverses persones. Tots ells acumulen prop d’una quarantena d’antecedents policials per delictes per patrimoni i contra la salut pública.Agents del Cos Nacional de Policia (CNP) van efectuar una detenció per infracció de la Llei d’Estrangeria i en van citar vuit més a les seves dependències.La Guàrdia Urbana de Reus, va comprovar la situació administrativa i les condicions dels dos locals inspeccionats i va aixecar les corresponents actes sancionadores per diverses infraccions detectades.Els quatre detinguts van passar el dissabte 15 de febrer a disposició del jutjat d’instrucció en funcions de guàrdia de Reus, qui va decretar la posada en llibertat amb càrrecs de tots ells.