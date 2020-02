El Parc de les Olors, amb 10.600 m2 de plantes, s'enllestirà a finals de març

Operaris treballaven ahir en la construcció dels tres camins que articularan el nou espai i la setmana vinent començarà a plantar-se la vegetació

Actualitzada 17/02/2020 a les 20:52

Les obres de reforma del passeig de la Boca de la Mina i creació del Parc de les Olors, amb un pressupost conjunt de 2.051.407 euros, avancen sobre terminis. L’adjudicatària, Valoriza Servicios Ambientales SA, preveu donar per enllestit el Parc de les Olors entre finals de març i principis d’abril. Ahir, operaris treballaven en la definició del paviment dels tres camins aromàtics al voltant dels quals s’articularà l’espai i està programat que la setmana vinent puguin iniciar-se les feines de plantació, segons detallen al Diari Més fonts de la mateixa empresa.

El Parc de les Olors, tal com el va presentar al seu moment l’Ajuntament, consistirà en fins a 10.687 metres quadrats coberts amb plantacions d’espècies aromàtiques autòctones. Serà un terreny obert vinculat al barranc del Molí i definit com un indret natural amb recorreguts associats a usos lúdics i d’oci i amb zones d’estada. L’ordenació girarà al voltant d’aquests tres camins aromàtics que ara estan prenent forma, connectats entre ells. Cada camí es fa amb dues franges de paviment diferent –ceràmic i sauló–, tot seguint els mateixos criteris que en l’actuació del passeig.

Zones d’esbarjo i descans

Al tram final de cada camí es col·locarà una petita zona d’estada i descans per poder gaudir de les vistes i olors. Per una millor integració i gestió de tot el conjunt de l’obra de millora del passeig i entorn, l’àmbit del parc inclou l’últim tram de l’avinguda de Saragossa que varia la secció transversal actual, introduint aparcament en bateria.

En paral·lel, l’empresa constructora està treballant també en l’adequació de l’espai d’esbarjo per a gossos del barri Gaudí, el qual «es millorarà» i on «s’instal·larà enllumenat, que abans no en tenia». De fet, l’Ajuntament ja va anunciar fa alguns dies que la zona per a gossos romandria tancada mentre s’hi executessin les feines.

Pel que fa al detall de la reforma del passeig de la Boca de la Mina, que va arrencar a finals del 2019, s’hi avança amb la intenció que quedi definitivament enllestida a l’octubre. La intervenció a la part concreta de davant de l’Escola Mowgli es durà a terme a l’estiu, coincidint amb el període de vacances, per no interferir en el desenvolupament ordinari de les classes, tot i que ja s’ha començat a actuar en el tram següent, precisament al davant del Parc de les Olors.

Amb una inversió d’1.562.862 euros i 488.545 euros respectivament, la reforma del passeig de la Boca de la Mina i la creació del Parc de les Olors són només dos dels tres lots en què va dividir-se el projecte de recuperació de la Boca de la Mina. El tercer és el Jardí Agrari, una zona verda de nova creació amb fins a 7.709 metres quadrats i perímetre tancat. Comptarà amb tres espais diferenciats: un de dedicat a fruiters, l’altre a horta i un com a prat verd, oberts a activitats de lleure i a usos educatius. Inclourà dos edificis d’ús públic amb funcions de rebuda de visitants i organització d’activitats –culturals, formatives, esportives–. I ocuparà el lloc on ara es troben les casetes d’obra. Aquest tercer lot sortirà a licitació de manera imminent, en poques setmanes. El projecte de millora i recuperació del passeig de la Boca de la Mina és una intervenció integral que vol dignificar un espai de gran valor natural, patrimonial i sentimental. L’actuació està cofinançada amb Fons FEDER. Té un pressupost global de 3.632.769 euros, dels quals 2.126.404,77 els aporta l’Ajuntament.