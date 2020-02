Declaren els investigats per un tall de les vies del tren a Reus arran de l'operació Judes

Són un regidor i dos exregidors de la CUP, i un militant d'Endavant, que fan una defensa política de les mobilitzacions

Aquest dimarts han declarat als jutjats de Reus el regidor de la CUP a Reus Edgar Fernández, l'exregidora Mariona Quadrada i Ricard Aragonès, militant d'Endavant, com a investigats per desordres públics pel tall de les vies del tren, el 23 de setembre passat, durant una protesta per la detenció de nou CDR. Dilluns ja va comparèixer Oriol Ciurana, també exregidor de la CUP. Els investigats han declarat que van participar en aquella protesta i també en altres mobilitzacions arran de la sentència del Suprem. A més, han tornat a denunciar la utilització de fitxers policials per part dels Mossos d'Esquadra amb l'objectiu «d'assenyalar» persones visibles de l'esquerra independentista.Als investigats se'ls acusa d'haver dirigit la protesta per tallar les vies del tren arran de l'operació Judes.Adif va presentar una denúncia en què feia constar que el tall havia afectat a nou trens i havia suposat un retard de més de 200 minuts, però segons l'esquerra independentista l'acció va durar menys de deu minuts.Una cinquantena de persones s'ha concentrat davant els jutjats de Reus per donar suport als investigats, sota el lema 'La solidaritat no és delicte'.