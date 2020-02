Mossos reubica al 112 les sales de comandament de Ponent i Pirineu

Actualitzada 16/02/2020 a les 21:23

Les sales regionals de comandament de Ponent i Pirineu Occidental dels Mossos d’Esquadra traspassaran avui la gestió operativa a la Sala de Reus, que a partir d’ara gestionarà els incidents d’aquestes regions juntament amb els de Tarragona i Terres de l’Ebre com ja estava fent. És el tret de sortida a la integració de les set sales regionals de comandament, tal com va avançar el Diari Més, en un únic Centre de Comandament de la Prefectura amb seus al Complex Central, Barcelona i Reus per tal de guanyar en eficiència des del punt de vista operatiu, de coordinació, d’unificació d’estructura i d’economia de recursos. La integració està orientada a especialitzar les sales de comandament en la gestió dels incidents i les emergències. L’evolució tecnològica permet fer aquesta evolució a sales més concentrades i d’un abast territorial més ampli, i alhora, una optimització de la gestió dels recursos humans. D’una banda per l’estandardització de la càrrega de demanda en canals i operadors, i de l’altra per les economies d’escala que suposen la unificació d’estructures de comandament. El 24 de febrer també s’integrarà a la Sala de Reus la Regió Policial Central. Per tant, des de la Sala Reus es gestionaran tant els incidents de seguretat ciutadana com els de trànsit de les cinc regions. La previsió és que la Sala Reus atengui aproximadament 255.000 incidents cada any, 344.500 identificacions i 11.900 detencions. En un futur proper també s’hi integrarà la Regió Policial de Girona. Amb aquesta integració s’homogeneïtzarà la càrrega de demanda per canal i operador, s’unificarà l’estructura de caps de torn, caps de sala i comandament del centre i es dimensionarà una oficina de suport única. En les properes setmanes la Sala Central de Comandament passarà a ubicar-se en el Complex Central.