Els veïns del barri Immaculada reclamen que l'ACA netegi el barranc

Actualitzada 16/02/2020 a les 21:05

L’Associació de Veïns del barri Immaculada ha registrat un escrit adreçat a l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) on denuncia que el barranc del Pedret que travessa el barri «està ple de brutícia, vegetació i runes» i que, arran d’aquesta situació, el mateix barranc «no canalitza prou bé l’aigua quan plou». La presidenta de l’entitat, Esperanza Torrijos, explica que tot ve «dels aiguats del desembre, que es van emportar part de les parets i les pedres i han tapat ja la meitat de l’ull del pont». I expressa que «temem que torni a ploure fort, l’aigua no trobi la seva sortida, i la zona s’inundi».

En l’escrit, els veïns detallen que «al tram del carrer del migdia s’han enfonsat els laterals de formigó i el corrent s’ha emportat les pedres de la llera, tot tapant parcialment l’entrada del pont» i recorden a l’ACA la seva «obligació de netejar i conservar tots els barrancs de Catalunya». Torrijos precisa que, tot just l’endemà que es produïssin els desperfectes, «vam avisar l’Ajuntament i el regidor de Medi Ambient, Dani Rubio, estava aquí a primera hora», i que «estan al cas del que ha passat i estan treballant per resoldre-ho» però «qui pot fer-ho, perquè és el seu terreny, és l’ACA».

Eliminar brutícia i podar

Per això, en el document, els veïns sol·liciten «que es netegi el barranc i es podi tota la vegetació existent, que s’estudiïn fórmules per evitar que l’aigua s’emporti les pedres de la llera i que es reparin els mur de contenció i la llera del barranc». La presidenta de l’associació detalla que «amb la borrasca Glòria ja vam estar pendents i preocupats, però per sort no va anar a més» i diu que «és millor actuar ara i resoldre l’estat en què es troba el barranc» perquè «tot i que segurament l’aigua no arribaria a les cases, sí que temem el que pugui passar si el corrent no pot travessar el pont». Quan hi ha hagut precipitacions intenses «la força i els salts de l’aigua s’han anat emportant les pedres grans del fons», afegeix, i diu que «cal que l’ACA netegi el barranc i el deixi en bones condicions».