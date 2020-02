Els pares de l'Escola Alberich i Casas volen un institut a Ponent

Actualitzada 16/02/2020 a les 21:05

L’Associació de Mares i Pares d’Alumnes (AMiPA) de l’Escola Doctor Alberich i Casas està organitzant un concert vermut per «reclamar la construcció d’un centre públic de secundària al districte de Ponent de Reus». La cita serà l’1 de març, diumenge, a partir de les 12 h. i als Jardins de la Casa Rull. Hi haurà música, tallers, pintacares, vermut i algunes sorpreses. La reclamació de l’AMiPA, de fet, ve de lluny. A finals del 2018, la comunitat de l’escola ja va posar en marxa una recollida de signatures per fer realitat un dels seus «somnis» i explicava que «ara no disposem de cap institut de secundària públic i proper». L’Institut Baix Camp està a gairebé 2 quilòmetres.

L’Escola Alberich i Casas és una comunitat d’aprenentatge. Els «somnis» són desitjos del col·lectiu de professors, de mares i pares i també dels alumnes que surten d’un sistema d’enquesta que es realitza cada quatre anys. Al 2017, el «somni» de tenir un institut de referència a prop va ser el més votat.

El desig de l’Alberich i Casas és tenir algun centre on puguin tenir continuïtat els projectes endegats a l’escola i l’atenció a alumnes amb necessitats educatives especials. L’entorn de l’escola «és una zona en creixement de la ciutat, on s’instal·len moltes famílies joves amb nens petits atrets precisament per la presència d’escoles de primària i guarderies. És necessari que des de l’educació pública s’ofereixi un institut, que acabaria de completar aquesta zona educacional, i del qual se’n beneficiarien també altres escoles públiques de la zona», explicaven al moment de dur a terme la recollida de signatures.

Una opció per cada centre

Al vermut de l’1 de març, tal com concreta l’AMiPA de l’Escola Alberich i Casas a través d’un comunicat, possiblement s’adhereixin altres associacions de pares i mares que estan en contra del sistema d’adscripció única que vol implantar el govern. Aquest model, que ja es va mirar de començar a aplicar fa un temps i es va haver de tirar enrere davant el rebuig d’alguns centres educatius, vincula cada escola a un sol institut de secundària en lloc d’oferir sortida a dos o tres instituts. El regidor d’Educació, Daniel Recasens, explicava en una compareixença pública fa poques setmanes que el nou dibuix es posarà en marxa «el curs 2021-2022» de manera definitiva i «afectarà en primer terme, doncs, les famílies que ara tenen infants cursant cinquè». El mapa d’adscripcions entre escoles i instituts «encara no s’ha dibuixat. El que anuncien és que aquesta és la decisió, anunciem quan es durà a terme i, abans del període de matrícula, farem que les famílies coneguin quina és la situació exacta», afegia el director territorial d’Educació, Jean-Marc Segarra. Sobre si la decisió compta en aquest nou intent el consens de tots, Segarra deia en aquell moment que «per damunt de tot, hi ha l’equilibri. I s’han tingut en compte moltes esmenes i peticions de la comunitat».