Els Mossos i la Guàrdia Urbana de Reus desmantellen un punt de venda de droga al carrer Muralla

S'han realitzat dues detencions i també s’ha encartat com a investigat al fill dels detinguts pel mateix delicte de tràfic de drogues

Actualitzada 17/02/2020 a les 12:39

Els Mossos d’Esquadra juntament amb agents de la Guàrdia Urbana de Reus van detenir dijous un home i una dona de 49 i 45 anys, tots dos de nacionalitat colombiana i veïns del municipi, com a presumptes autors d’un delicte de tràfic de drogues. A més, també ha estat encartat com a investigat pel mateix delicte el fill de la parella.



L'inici de l'operació es remunta al passat octubre, quan es va detenir a Tortosa a un individu, veí de Reus, que transportava 75 grams de cocaïna. Arran de la detenció es va poder comprovar que el detingut utilitzava el seu domicili al carrer Muralla de Reus com a punt de venda de droga.La investigació realutzada en els mesos següents va permetre comprovar com els dos detinguts i el seu fill, major d'edat, participaven en la distribució i venda de droga.Dijous, amb autorització judicial, es va fer una entrada i escorcoll al domicili del carrer Muralla. Allí es van localitzar 500 euros en efectiu, dues bosses amb 40 grams de cocaïna en roca, 1,5 quilograms de substància de tall i estris per a la distribució i el tràfic de substàncies estupefaents.El detingut, amb dos antecedents per delictes contra la salut pública, va passar a disposició judicial divendres, mateix dia que va ser citada la dona detinguda i que havia quedat en llibertat després de declarar a comissaria. Tots dos van quedar en llibertat amb càrrecs.