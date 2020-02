Els Mossos comencen a gestionar els avisos de les regions de Ponent i Pirineu Occidental des del 112 de Reus

La policia integrarà les set sales regionals existents en tres seus per guanyar eficiència operativa i de coordinació

Actualitzada 17/02/2020 a les 16:24

Des d'aquest dilluns al migdia ha entrat en funcionament el traspàs de la gestió operativa de les Sales de Comandament de les Regions Policials Ponent i Pirineu Occidental a la Sala de Reus, que a partir d’ara gestionarà tots els incidents d’aquestes comarques, juntament amb els de Tarragona i Terres de l’Ebre, com ja s’està fent.

Aquest traspàs és el tret de sortida a la integració de les set Sales Regionals de Comandament en un únic Centre de Comandament de la Prefectura amb seus al Complex Central, Barcelona i Reus, amb l’objectiu de guanyar en eficiència des del punt de vista operatiu, de coordinació, d’unificació d’estructura de comandament i d’economia de recursos.

A l’acte d’avui ha assistit el director general de la Policia, Pere Ferrer, el comissari en Cap de la Prefectura, Eduard Sallent, els directors dels Serveis Territorials d’Interior a Tarragona, Terres de l’Ebre, Catalunya Central i Lleida, i diferents comandaments policials.

Durant l’acte el director general de la Policia, Pere Ferrer, ha explicat que aquesta integració suposa «un pas endavant tecnològic per millorar el servei i l’eficiència en les nostres funcions amb l’objectiu de donar un millor servei a la ciutadania».

La integració de les sales està orientada a especialitzar-les en la gestió dels incidents i emergències. L’evolució tecnològica permet fer aquesta evolució a sales més concentrades i d’un abast territorial més ampli i, alhora, una optimització de la gestió dels recursos humans. D’una banda, per la estandardització de la càrrega de la demanda en canals i operadors, i d’altra, per les economies d’escala que suposen la unificació d’estructures de comandament i oficines de suport.

El model regional de la Sala presentava algunes ineficiències com canals amb poca demanda i altres amb molta. Amb aquesta integració s’homogeneïtzarà la càrrega de demanda per canal i operador, s’unificarà i reforçarà l’estructura de caps de torn, caps de sala i comandament del centre i es dimensionarà una oficina de suport única.

La Sala de Comandament de la Regió Policial Central està previst que s’integri a la Sala de Reus el proper dilluns, 24 de febrer. Per tant, des de la Sala de Reus es gestionaran tots els incidents, de seguretat de ciutadana i trànsit, d’aquestes cinc regions policials. La previsió és que aquesta Sala atengui aproximadament 255.000 incidents/any, 344.500 identificacions i 11.900 detencions. També està previst que a finals d’any s’integri la Regió Policial Girona.

Així mateix, les properes setmanes la Sala Central de Comandament passarà a ubicar-se en el Complex Central dels Mossos d’Esquadra.

Es tracta d’un procés de concentració que han anat fent les sales dels Mossos d’Esquadra que han passat de ser en cada comissaria a fer-ho en sales regionals, i ara es continua el procés en sales més orientades a la gestió operativa per funcions (atenció d’incidents i emergències) que no per territori. De fet, altres policies i agències com el SEM o el mateix 112 ja tenen models de sales més concentrades i d’abast territorial ampli.