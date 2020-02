Comencen a declarar les persones investigades pels talls a les vies arran de les mobilitzacions de la tardor

Entre els acusats es troba l'exregidor de la CUP a Reus, Oriol Ciurana

Actualitzada 17/02/2020 a les 16:29

Aquest matí, l'exregidor de la CUP a Reus, Oriol Ciurana, ha estat citat a declarar com a investigat acusat d'organitzar el tall de vies, fruit de les mobilitzacions post-sentència a Reus. Amb ell, una cinquantena de persones s'han concentrat als Jutjats de Reus com a mostra de solidaritat. Ciurana està acusat de dirigir i organitzar una protesta tot i no pertànyer a cap organització: Ja no és regidor de la CUP i no ha estat mai militant de cap formació política. L'atestat policial però, sí que l'identifica com a regidor cupaire.

L'esquerra independentista de Reus posa de manifest «el muntatge i l'existència de fitxers policials per part dels Mossos». Denuncia que l'acusació no és certa i que s'assenyalin persones pel seu càrrec i militància.

Demà estan citades a declarar el Ricard Aragonès, militant d'Endavant Baix Camp, la Mariona Quadrada, exregidora de la CUP a Reus i l'Edgar Fernàndez, regidor de la CUP a Reus, militant d'Endavant i membre del secretariat nacional de la CUP. En aquest cas, se'ls acusa d'un delicte de desordres públics per organitzar i dirigir, presumptament, el tall de les vies del tren durant les mobilitzacions del 23 de setembre a Reus. Aquelles van ser unes mobilitzacion en protesta al muntatge policial dels nou CDR de Sabadell acusats de terrorisme, en el marc de l'operació Judes.

Les tres investigades per les mobilitzacions del 23-S denuncien que l'operació dels Mossos s'ha centrat a assenyalar persones que són visibles en el moviment independentista així com per la seva condició pública. Per aquesta raó, s'ha convocat novament una concentració que reclama 'La solidaritat no és delicte'. En aquest sentit, les encausades faran una defensa política de les mobilitzacions i de la seva actuació.