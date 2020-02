Brussel·les veu indicis d'ajudes públiques il·legals a Ryanair per a les seves operacions a Girona i Reus

La Comissió Europea de manera «preliminar» considera que Ryanair i altres companyies haurien rebut ajudes d'estat il·legals per a les seves operacions als aeroports de Girona i Reus. «La Comissió ara investigarà més per determinar si aquesta visió inicial es confirma», ha anunciat aquest dilluns l'executiu europeu.La CE va obrir una investigació el 2013 per determinar si diversos acords de màrqueting d'entitats públiques amb Ryanair eren contraris a la legislació europea. Espanya va confirmar l'existència d'aquests acords a través dels quals l'aerolínia va rebre pagaments com a «incentius de màrqueting» des del 2004. Per això, la CE ha decidit ara ampliar la investigació.