Almenys 99 contenidors de la brossa van patir incendis l'any passat

Actualitzada 16/02/2020 a les 20:07

Bombers van apagar, al llarg del passat 2019, un foc a bateries de contenidors de la brossa aproximadament cada 4 dies. En detall, i segons les dades facilitades pel mateix cos d’extinció d’incendis al Diari Més, es van realitzar un total de 99 serveis per contenidors en flames a diferents punts del municipi, amb almenys un dipòsit afectat en cadascuna de les sortides. Alguns dels darrers episodis de l’any van donar-se a l’entorn dels barris Mas Pellicer i Mas Iglesias.

El veïnat d’aquestes dues zones denunciava, en aquell moment, que els contenidors que resultaven calcinats pels incendis no es reposaven, com a mínim, amb la necessària celeritat i que «només es canvien si sortim a la premsa». Fonts consultades de Fomento de Construcciones i Contratas (FCC), l’empresa encara ara encarregada del servei de la recollida de la brossa a Reus, asseguren que «el manteniment dels contenidors se segueix fent d’acord amb el contracte» i que «en ocasions, si es tracta de reposar per causa d’actes imprevistos –com els actes vandàlics de crema que es produeixen–, es pot retardar el subministrament per part del proveïdor, però es reposen tan aviat com és possible». Bombers no disposa de recompte d’avisos per contenidors incendiats l’any 2018. L’Ajuntament sí que havia facilitat, abans, xifres menys recents: al 2017 es van cremar fins a 94 contenidors i al 2016, 93.

Al voltant de 25.000 euros

El contracte de la neteja viària i la recollida de la brossa contempla un marge de dipòsits amb els quals l’empresa ha de comptar per aportar-los en episodis de vandalisme. En el cas del plec que havia de regir la licitació de la futura nova contracta, paralitzada arran dels recursos de dues empreses davant del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic (TCCSP), aquesta quantitat addicional de contenidors es fixava en un 5% per fracció de brossa. És a partir d’aquest llindar que l’Ajuntament hauria de començar a desemborsar diners per la reposició de contenidors. Al 2017, els incendis a dipòsits van costar 25.679,70 euros a les arques municipals i un any abans, al 2016, el consistori va assumir 24.695,95 euros pel mateix concepte, segons la informació aportada pel govern al gener del 2018. El preu d’un contenidor se situaria al voltant dels 1.500 euros. Aquest 2020 s’han donat ja els primers incendis, entre ells, el que va tenir lloc el 26 de gener a una bateria de l’avinguda dels Països Catalans.

Els focs a illes de contenidors, que sovint acaben afectant més d’un dipòsit i també vegetació o vehicles estacionats, han desembocat en els últims temps en més d’una detenció. En aquest sentit l’Audiència de Tarragona va ratificar, a finals de novembre, la condemna de 10 mesos de presó i multa de 360 euros una persona reincident que havia cremat contenidors de la brossa de la Riera Miró fent servir un encenedor i metxes elaborades amb paper higiènic. Un veí que presenciava els fets va alertar el 112.