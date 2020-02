Epocauto escalfa motors amb una concentració de vehicles clàssics a la Plaça de la Llibertat

L’acte és una activitat prèvia a la fira del motor i vehicles clàssics, Epocauto, que es realitzarà el cap de setmana del 29 de febrer i de l'1 de març a firaReus. La trobada es farà aquest dissabte dia 15 de febrer, de 16 a 20 h a la Plaça de la Llibertat de Reus i hi seran presents tots els clubs del Baix Camp, els quals col·laboren en l'organització d'Epocauto i que són: el Grup d'Aficionats al Vehicle d'Època (GAVE), el Biela Club 600, els Entusiastes del Mini, el Clàssic Motor Club del Bages, el Grup de Motos Clàssiques de Reus, el Vespa Club Reus, l’Autoclàssics Gratallops, l’Escuderia Baix Camp, el Club de Vehicles Clàssics de la Pobla de Mafumet, l’Associació Clàssics Morell, el Moto Automòbil Club de Reus (MAC), el Club Capri de la Pobla de Mafumet i el Motor Clàssic de Barberà de la Conca. Està previst que el nombre total de vehicles clàssics present a la concentració estigui al voltant del centenar. Aquest, serà el primer cop que tots els clubs de Reus i demarcació organitzen una trobada conjunta, en el marc de la qual cadascú disposarà d'un espai per exposar els seus cotxes i presentar el seu club a tots aquells aficionats en les motos i cotxes clàssics. Enguany Epocauto compleix 20 edicions i entre les activitats que es duran a terme per a celebrar aquest aniversari destaca una exposició monogràfica de models de la marca Ferrari i una exposició d’una trentena de cotxes i motos que són models representatius i característics de pel·lícules emblemàtiques de la història del cinema, com ara Grease i Regreso al Futuro.