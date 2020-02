Mor Raimon Ferré, qui va ser escollit regidor pel PSC a Reus el 26-M

Tot i haver entrat, va renunciar i Hèctor Fort va ocupar el seu lloc; el partit recordava ahir el seu tarannà amable i les aportacions en salut

Actualitzada 14/02/2020 a les 08:56

Raimon Ferré Vallès, qui va ocupar el tercer lloc a la llista del PSC a les eleccions municipals del 26-M a Reus, va morir ahir als 49 anys. Tot i resultar escollit, no va arribar a prendre possessió del càrrec i en el seu lloc va entrar Hèctor Fort. Ferré formava part de l’executiva local i era un dels membres del consell d’administració de l’Hospital Sant Joan de Reus.

Des de la formació recordaven ahir que Ferré va tenir una llarga trajectòria a l’agrupació de Reus, «marcada pel seu tarannà amable i d’una gran qualitat en les seves aportacions en l’àmbit de la ciència i de la salut», on va realitzar una important feina interna. El portaveu del grup socialista, Andreu Martín, expressava a través de les xarxes socials que «el dolor i la pena et glacen. Només puc pensar en agrair-li tant que ha donat al PSC i a tothom. Tot el meu escalf a la seva família i amics. Et trobarem molt a faltar Raimon». Les formacions polítiques amb representació a l’Ajuntament i els seus portaveus feien públic igualment, ahir, els seus missatges de condol.