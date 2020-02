Més de 800 gossos van entrar al cens d'animals de companyia de Reus l'any passat

La ciutat té registrats, a data d’aquest febrer, 11.124 cans, 584 gats i fins a 12 fures, gairebé el doble de mascotes identificades que al 2017

Actualitzada 13/02/2020 a les 19:27

L’Ajuntament té censats, en l’actualitat, prop d’11.684 animals de companyia, 11.124 dels quals són gossos. La xifra –que pot oscil·lar un 10% per la successió d’altes, canvis de padró o defuncions– representa el doble de cans dels què es tenia constància al 2017, coincidint amb l’inici de la campanya d’identificació i xipatge No et perdis, que eren 6.732, segons dades de Medi Ambient. La resta de mascotes registrades són 548 gats i 12 fures. Només durant el 2019, es van inscriure 808 gossos que no hi eren

El regidor de Medi Ambient, Dani Rubio, explica que «buscàvem la sensibilització i hem obtingut un creixement exponencial en el cens. Per això, seguim i no abaixarem el ritme». Rubio, assegura que «si la Guàrdia Urbana aixeca acta per un animal sense censar, es donen fins a 30 dies per regularitzar la situació» i expressa que «el balanç és totalment positiu tant per les dades com pel que suposen: la ciutat té ara un cens molt més acurat i molt més real».



L’Ajuntament fa servir, en aquest sentit, tal com detallen fonts municipals, el registre general d’animals de companyia Anicom. Això incorpora «una aplicació informàtica que permet que tots els ajuntaments puguin dur a terme cerques dels animals perduts amb independència d’on han estat censats per tal de poder-los retornar als seus propietaris», tal com precisen les mateixes fonts.ha servit per «comprovar a la via pública, amb el suport de la Guàrdia Urbana, el compliment de la normativa vigent pel que fa al xipatge i cens dels gossos al municipi de residència», i requerir als propietaris que s’hi cenyeixin. I aquest increment de les inscripcions a la base de dades «ha agilitzat la recuperació dels animals en cas de pèrdua o de robatori, al mateix temps que també s’han evitat abandonaments».

Més a prop del 100%

La campanya «no s’ha aturat mai i continua activa» tot i que «el creixement més gran del cens ja s’ha pogut fer en aquests anys i ara es tracta de dur a terme una feina de manteniment». Per això, i «tot i que no estem al 100% i segur que queden mascotes sense censar, especialment al medi rural on costa una mica més arribar», la xifra d’11.684 gossos, gats i fures «estarà més a prop de la realitat que abans», conclou Rubio.

Al llarg de l’any passat, a més de 808 gossos, es van registrar també 89 gats que no figuraven al cens i ara ja hi són. Les sancions per no censar i xipar els animals de companyia poden arribar als 400 euros, tot i que Rubio insisteix que «sempre es dona un temps per fer-ho després que la Guàrdia Urbana aixequi acta». El regidor avança que «properament estarem en disposició de presentar quin és el creixement en matèria d’infraestructures per als animals de la ciutat de Reus, en volum de parcs i de zones d’esbarjo».