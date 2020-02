Reus manté la Mobile Week tot i l'anul·lació del Mobile World Congress

S’han previst tallers i ponències el 19 de febrer

Actualitzada 12/02/2020 a les 21:11

La decisió de cancel·lar el Mobile World Congress de Barcelona no arrossegarà la Mobile Week ni, per tant, les activitats previstes a Reus dins d’aquest segon àmbit per al 19 de febrer. Fonts municipals consultades en aquest sentit precisen que la Mobile Week està sota el paraigua de Mobile World Capital Barcelona però es tracta de propostes paral·leles i, d’aquesta forma, la programació es mantindrà. Reus desplegarà la seva participació a la Mobile Week amb tot un seguit de tallers i conferències gratuïtes a la ciutat sota el lema Tecnologia per a la ciutadania. La jornada abasta tot un tram reservat per a un públic de caràcter professional a l’edifici Tecnoparc, activitats per a nens i joves a Redessa 1, activitats per a famílies a Mas Pintat, la presentació del xatbot Misi a La Palma i activitats per a la ciutadania en general als espais de Cal Massó. La Mobile Week va néixer fa quatre anys a Barcelona amb l’objectiu de posar a l’abast dels ciutadans i ciutadanes un espai de participació i reflexió sobre la tecnologia, i aquest 2020 celebrarà la seva quarta edició amb un total de 15 seus repartides arreu de Catalunya.