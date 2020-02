La Federació d'Associacions de Veïns de Reus durà el cine als barris per «fomentar la unió entre els veïns»

Actualitzada 13/02/2020 a les 09:14

La Federació d’Associacions de Veïns de Reus (FAVR) ha adquirit «pantalla, projector, altaveus i tot el que es necessita per veure una pel·lícula» i posa en marxa la iniciativa Cine als Barris, que busca «que els barris puguin fer projeccions sempre que vulguin, simplement reservant el material que ja tenim i de manera gratuïta, per fomentar la cohesió i la comunicació». El president de la FAVR, Marcos Massó, explica que «quan alguna associació sol·liciti torn per passar una pel·lícula, un tècnic de la Federació li portarà tot sense cap cost» i, així, «el barri tindrà una activitat on podrà concentrar molta gent sense haver de fer, com abans, una inversió gran».

La proposta va sorgir perquè, «enguany, més o menys, el preu total d’oferir una pel·lícula rondava ja els 250 euros i, amb el pressupost de les associacions, no sempre és viable o no hi ha diners per fer aquesta cosa concreta». Iniciatives com el cinema a la fresca, especialment en els mesos d’estiu o coincidint amb les festes, són molt populars als barris, que acostumen a incloure activitats similars en els seus programes anuals.

Generar relacions

Per això, «la Federació, que no té ànim de lucre i ha d’emprar els fons en millores i serveis per a les associacions, volia fer alguna cosa a peu de carrer i hem apostat per això. El nostre primer objectiu és ser útils i pensem que això tindrà una utilitat immediata i directa». Massó valora que «les pel·lícules, quan es fan així, al carrer o en obert, no tenen només la funció d’anar a veure-les. La gent s’hi acosta, seu al costat d’altra gent, comenten, parlen, prenen alguna cosa i això genera comunicació i genera vida». Fins i tot, «es busca també que persones de diferents barris es coneguin». «La intenció és fomentar la unió entre els veïns. I no solament durant la pel·lícula: es tracta que puguin entrar en contacte abans de la projecció o després, i que això doni lloc també a relacions que s’allarguin un altre dia o per molt de temps», afegeix el president de la FAVR.

El fet que sigui gratuït «facilita que les associacions no tinguin cap problema». No hi ha un límit de vegades que els barris puguin sol·licitar el servei. La qüestió de les llicències «també la controlem i, com que no es cobra entrada ni res, els preus són molt econòmics». El material es va comprar al desembre, «ho vam explicar en la següent assemblea i ja tenim les primeres reserves». Està habilitat per fer-lo servir al carrer, «perquè la vocació és sortir fora, a espais oberts» tot i que pot adaptar-se a interiors.