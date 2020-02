Es faran fotos i s'obriran bosses de deixalles per denunciar veïns incívics a Reus

L'Ajuntament anuncia mà ferma contra les males pràctiques, amb sancions de fins a 600 euros

Actualitzada 13/02/2020 a les 12:02

Bosses de la brossa acumulades als peus d'illes de contenidors o embotides dins de papereres s'han fet freqüents en les darreres setmanes en algunes zones de Reus. Un comportament que l'Ajuntament de Reus vol tallar a través de mesures «d'urgència», ha dit l'alcalde Carles Pellicer. «Aquest 'tantmefotisme' va més enllà de l'incivisme; en aquest tema anem forts, no en deixarem passar ni una», ha afegit. Ja s'han començat a distribuir inspectors de paisà i educadors ambientals a peu de carrer. Es faran fotografies i, si cal, s'obriran bosses de deixalles per identificar els infractors, que poden ser sancionats amb multes de fins a 600 euros. El conjunt d'accions s'emmarca en la campanya «La brossa, dins!».Aquestes accions, que s'han engegat aquest dilluns i s'aniran aplicant progressiva ment en les properes setmanes, s'engloben en tres fronts: l'equip de sis inspectors que treballaran de bracet amb la Guàrdia Urbana i elaboraran un informe de males pràctiques i dels punts més conflictius, els educadors ambientals, que s'activaran un cop els inspectors hagin fet la seva feina per informar de la campanya, i accions concretes a comerços. També es col·locaran adhesius a tots els contenidors, amb el lema de la campanya.Pellicer lamenta que Reus hagi adquirit aquesta «mala imatge» que dona amb el mal ús dels contenidors i la brossa acumulada pels voltants. Assegura que ell mateix ha hagut de cridar l'atenció a veïns que deixaven la brossa a terra, sense mirament. L'alcalde assegura que l'incivisme s'ha convertit en una prioritat pel govern i que no els tremolarà el pols a l'hora de sancionar. Ha posat d'exemple que aquet mateix cap de setmana s'han hagut d'obrir fins a 54 actes per actituds incíviques, sobretot orinar al carrer.