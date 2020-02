El Pavelló Olímpic de Reus obre als usuaris la nova sala d'activitats dirigides

L’espai, que s’adreça a grups reduïts, s’estrena oferint hipopressius, abdominals o ‘Full Body Workout’

Actualitzada 12/02/2020 a les 21:09

El Pavelló Olímpic Municipal de Reus va estrenar ahir una nova sala d’activitats dirigides, la tercera amb què comptarà l’equipament i que ha implicat una inversió de prop de 63.567 euros. Les obres van iniciar-se al novembre i han culminat recentment. La intervenció ha transformat dos àmbits destinats a magatzem en aquest espai que ara s’acaba de posar en marxa i que estarà obert entre les 7.30 i les 22 h.

La graella de classes per als mesos de febrer i març a la sala inclou activitats d’entrenaments en suspensió, ABD (abdominals), GAD (gimnàstica abdominal hipopressiva) i sessions d’entrenament global orientades al treball de tots els grups musculars (Full Body Workout). Les instal·lacions, que ja disposaven de gimnàs i sales i han sumat ara aquests metres, compten actualment amb prop de 600 socis en diferents modalitats. Cada setmana, uns 3.000 usuaris practiquen esports diversos al Pavelló Olímpic Municipal. L’alcalde de Reus, Carles Pellicer, destacava ahir que «el govern inverteix en esport i, per tant, inverteix en salut i en qualitat de vida» i deia que la nova sala «es complementa molt bé amb tot el que tenim al pavelló, que és un dels millor dotats de Catalunya».

El paviment de la sala d’activitats dirigides s’ha col·locat nou amb material apte per a la pràctica esportiva, i tant el revestiment del sostre com de les parets s’ha fet amb elements que absorbeixin el so. L’obra que s’hi ha realitzat ha consistit en l’enderroc parcial de la paret que separava els dos magatzems per tal de comunicar les estances. L’espai resultant ha permès l’obertura de la sala d’activitats, així com àmbits més petits, destinats a vestíbul i traster. Per donar la màxima llum natural, s’han substituït les portes d’accés, que eren opaques, per portes de fusteria metàl·lica amb vidre. També s’ha augmentat la superfície de les reixes exteriors que s’han substituït per finestres.

Més temps de servei

Tot i que ja hi ha una primera graella de propostes per als usuaris, les modalitats que s’oferiran aniran canviant per adaptar-se a la demanda i a les preferències que puguin anar sorgint amb el pas de les setmanes. També es tindran en compte, en aquest aspecte, les noves tendències esportives. Per les seves característiques, les activitats s’orienten a grups reduïts amb la finalitat que les persones que hi participen puguin obtenir una atenció més personalitzada. Una altra novetat que ha implantat recentment el Pavelló Olímpic, tal com apuntava ahir el director de Reus Esport i Lleure, Jordi Bros, és que «fa uns mesos que s’obre també els dissabtes al matí».