El jutge de Reus que investigava una denúncia contra Vox s'inhibeix en un jutjat de Madrid

Una entitat musulmana vol portar dos dirigents del partit a judici per haver dit que els estrangers violen més

Actualitzada 13/02/2020 a les 18:59

Declaracions per televisió

El jutjat d'instrucció número 3 de Reus, que havia obert diligències prèvies contra Vox per un suposat delicte d'injúries arran d'una denúncia presentada per l'entitat musulmana Watani, s'ha inhibit en un jutjat madrileny. L'entitat havia portat davant el jutge les declaracions que van fer als mitjans els dirigents del partit Santiago Abascal i Iván Espinosa de los Monteros en les quals deien que la majoria de violadors són estrangers. En un auto al qual ha tingut accés l'ACN, el jutge considera que, un cop identificats els fets, no és competent per jutjar-los perquè s'ubiquen en uns estudis de televisió de San Sebastián de los Reyes, dins el partit judicial d'Alcobendas.El jutge Diego Álvarez de Juan havia observat que les actuacions podrien suposar «una possible infracció penal», per la qual cosa a finals de gener va acordar noves diligències per tal de determinar la naturalesa i les circumstàncies dels fets. Malgrat tot, tant Santiago Abascal com Iván Espinosa de los Monteros són aforats per la seva condició de diputats al Congrés, per la qual cosa l'òrgan encarregat de jutjar-los seria el Tribunal Suprem.El novembre passat l'associació musulmana Watani de Reus va presentar la denúncia al jutjat de guàrdia. L'escrit detallava que Espinosa de los Monteros va dir públicament al programa ‘Espejo Público’ d’Antena 3 que «un estranger és tres vegades més propens a violar que un espanyol». A més, també recollia una manifestació feta pel líder de Vox, Santiago Abascal, al debat televisiu emès per diverses cadenes estatals, on va dir que «des de la ‘Manada de San Fermín’ hi ha hagut més de 100 manades i el 70% dels que estan imputats són estrangers».L’advocat de l’entitat, Hilal Tarkou, sostenia que aquestes manifestacions «radicalment falses» podrien incórrer en un suposat delicte d’incitació a l’odi i a la violència. «Constitueixen una manifesta alarma social, atempten greument contra la dignitat de les persones estrangeres, atempten contra la convivència, contra la pau social, inciten a l’odi, motiva i crida a la conflictivitat i, consegüentment, al racisme i a la xenofòbia especialment contra els estrangers», puntualitzava el lletrat a la denúncia.