Un grup d'esportistes correrà 600 km per aconseguir 9 tones de menjar

Enllaçaran el GR1 amb el GR7 en 6 dies i recolliran, al seu pas, productes per al Banc dels Aliments

Actualitzada 11/02/2020 a les 21:14

Un grup de 17 esportistes procedents de diferents punts de Catalunya i del País Basc posa en marxa el projecte Non Stop Aliments: El camí de l’esperança, que consistirà en recórrer 600 quilòmetres enllaçant el GR1 i el GR7, «a peu i fent parades d’unes dues hores», en només 6 dies. Al llarg del recorregut, que transcorrerà entre Sant Martí d’Empúries i Roquetes, «volem recollir un quilo de productes destinats al Banc dels Aliments per cada quilòmetre que completem. És a dir, al voltant de 9 tones de menjar», tal com explicava ahir un dels corredors que impulsen la iniciativa, Jordi Pàmies. Es tracta, en detall, d’un «grup d’amics, amants de la muntanya, que ens vam proposar anar una mica més enllà i mirar també d’aportar alguna cosa a les persones que ho necessiten».

Per això, «vam pensar en fer aquesta travessa, que requerirà un esforç i tota una logística. Nosaltres posarem les cames però hi haurà molta gent al darrere que serà essencial perquè ho aconseguim», afegeix Pàmies. La intenció és completar íntegre el traçat «tots units», conscients que «serà difícil, no és una broma, però segur que ho aconseguirem». La data de sortida que s’ha fixat inicialment és el 24 d’agost, amb intenció d’estar de tornada el dia 29.

Punts al llarg del recorregut

Per assolir el repte s’estima un cost logístic de prop de 10.000 euros. Per això, els esportistes i el Banc dels Aliments fan una crida a patrocinadors que vulguin prendre part d’aquest projecte solidari i que s’hi poden afegir contactant a través del número de telèfon 977757444. Al pas dels 17 esportistes pels diferents municipis per on travessi el seu camí, s’habilitaran punts de recollida d’aliments que es lliuraran al Banc dels Aliments. L’entitat accepta també donatius econòmics a través del lloc web www.bancalimentstarragona.org.ca/donacions.

El president del Banc dels Aliments de les comarques de Tarragona, Eusebio Alonso, agraïa ahir la iniciativa i recordava que «a Tarragona, no hi ha una sola persona que passi gana si ens coneix» i que «donem menjar a prop de 25.000 persones diàriament». «El miracle és possible per projectes com aquest», deia. La idea sorgeix d’un dels esportistes, Marc Fernàndez, que havia assumit anteriorment reptes individuals i aquest cop s’envolta d’almenys 16 persones més.