L'Ajuntament de Reus regularà les actuacions de músics als carrers de la ciutat

El govern està treballant en un document que obri la possibilitat d’accions concretes al carrer i que implicarà diverses regidories

Actualitzada 11/02/2020 a les 18:23

El govern ha iniciat els moviments per regular l’estada i actuació de músics a la via pública, qüestió que en l’actualitat està únicament subjecta a l’Ordenança de Civisme. La iniciativa ve de lluny i es va posar damunt la taula coincidint amb Reus Ciutat de la Música 2018, però encara està pendent de desplegar-se. En aquell moment, la llavors regidora de Cultura, Montserrat Caelles, va anunciar «la proposta de consolidar un espai de carrer per als músics de la ciutat i altres iniciatives artístiques», i va avançar, en aquest sentit, que s’estaven «analitzant algunes normatives d’utilització d’espais públics que hi ha en altres ciutats, com és el cas de l’Ajuntament de Barcelona».

El mandat 2019-2023 ha dipositat les anteriors responsabilitats d’ella, dins d’aquest àmbit, en la figura de Daniel Recasens, que explica al Diari Més que «estem treballant sobre el projecte de redacció d’un document que permeti establir el marc i el context per tal d’obrir la possibilitat d’accions concretes de músics al carrer».

Protocol per l’activitat

El nou regidor de Cultura i Política Lingüística afegeix que «si bé és cert que no hi ha una demanda intensa sobre aquest assumpte, sí que volem avançar-nos i hem progressat en l’esborrany que ja s’havia anat treballant abans des de la regidoria». En aquesta mateixa línia, segons expressa, «la voluntat és establir els paràmetres i el protocol per tal d’accedir a dur a terme aquesta activitat de la manera més responsable possible» i, alhora, «facilitar aquesta activitat cultural». De moment, les opcions que se sospesen són diverses i «no hi ha res descartat». Per això, «es valoren tots els diferents aspectes i convindrà fer un treball conjunt entre tots els àmbits implicats», que seria transversal i abastaria altres departaments de l’Ajuntament més enllà de Cultura, entre els quals molt probablement també Via Pública.

Recasens insisteix que «s’està treballant sobre un esborrany» i no concreta una data al calendari per a l’entrada en vigor d’aquesta futura normativa, sobre la qual insisteix que «encara no estem en la fórmula final i, per tant, no ens trobem en disposició d’assegurar en què s’acabarà convertint». Des de la regidoria, segons es limita a destacar, «estem treballant en el document que permetria, arribat el cas, iniciar els tràmits pertinents per incorporar-lo o no a la normativa local tal com correspongui». La presència de músics al carrer, que es dona principalment a la zona centre, entre Llovera i Monterols, «no és intensa».

Els usos de l’espai

En aquests moments, el municipi no compta ambuna regulació específica pel que fa als músics al carrer, «pel bé que naturalment els usos de l’espai públic de manera genèrica sí que tenen el seu marc normatiu», tal com afegeix Recasens. L’Ordenança de Civisme recull, en el cos del seu article 24, que «amb caràcter general, es prohibeix, en les vies i els espais públics, l’ús de qualsevol dispositiu sonor amb finalitats de propaganda, reclam, avís o distracció així com l’ús de ràdios, equips i instruments musicals o similars, sense autorització municipal».