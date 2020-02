Són les pitjors dades que es registren des de l'any 2004

Actualitzada 12/02/2020 a les 12:27

L'aeroport de Reus ha tancat el gener amb 1.669 passatgers, un 72,4% menys que el mateix mes de l'any anterior. És el pitjor registre, com a mínim, des del 2004, any en que Aena comença a oferir dades de la infraestructura.Les operacions en canvi s'enfilen fins a les 1.164, un 54% més. Un repunt que Aena justifica pels vols d'aviació general i d'entrenament que hi ha durant la temporada d'hivern.