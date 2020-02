Els venedors del Mercat Central de Reus fixen la seva contraproposta d'horari per negociar

L’associació de paradistes ha perfilat un format «una mica més ampli però lluny del de l’Ajuntament» i explorarà acords

Actualitzada 12/02/2020 a les 19:54

L’Associació de Venedors del Mercat Central de Reus ha dut a terme, aquest dimarts a la tarda, una reunió on estaven convocades totes les empreses associades i en el marc de la qual «s'ha portat a debat la proposta que ha fet l’Ajuntament sobre els horaris, que per part del govern està molt clara però que ha generat discrepàncies entre els paradistes». Al mercat conviuen «empreses amb diferents formats, més petites i més grans a nivell de treballadors, i amb uns models de negocis o altres», recorda el president de l’associació, Ildefons Vidal, que expressa que «hi ha una gran part d’elles que no estan d’acord amb l’horari que planteja l’Ajuntament».

El model anunciat pel govern i que Reus Mobilitat i Serveis pretén aplicar a partir de l’1 d’octubre implica 14 hores més d’activitat a la setmana: els dilluns s’oferiria servei de 9 a 14 h., de dimarts a divendres la franja d’obertura seria de 9 a 20 h. ininterrompudament i els dissabtes, de 8 a 15 h. Ildefons explica que, en aquesta reunió, els paradistes, han «posat damunt la taula diferents fórmules d’horaris» i «se n'ha escollit una que s’allunya del que l’Ajuntament vol». Amb el seu propi projecte d’horaris sota el braç, que «és un altre tipus de format, una mica més ampli que el que tenim ara però que no contemplaria obrir al migdia», els venedors afrontaran ara una etapa de «negociar, parlar, provar, insistir i buscar la proposta que escaigui més a aquest mercat que volem que perduri i que mantingui els negocis». L’entesa hauria d’arribar, doncs, abans del mes d’octubre. El president de l’Associació de Venedors del Mercat Central explica que «esperem que el següent pas sigui una reunió amb el regidor d’Empresa».

Gran part dels negocis s’oposen

El Mercat Central acull actualment al voltant de 43 empreses actives. Els paradistes són conscients que «hem de buscar la fórmula màgica d’aquest horari, que també porta al darrere altres coses per tal que tot funcioni» però lamenten la manera com el govern va anunciar el sistema que vol implantar, la informació sobre el qual «va venir per un canal de difusió erroni, va arribar abans per la premsa que pel propi Ajuntament a informar-nos». «Això va generar un cert malestar. Si, potser, s’haguessin esperat un sol dia, segurament la sensació hauria estat una altra», afegeix Vidal.

Els negocis del mercat posen en marxa, doncs, els mecanismes al seu abast per oposar-se a aquesta intenció inicial del govern i mirar de trobar un encaix horari. Ara, «comencem els passos a fer, que són donar l’opinió de la majoria i negociar amb l’Ajuntament en l’horari que cadascú creu oportú per cercar aquests termes mitjans», en un moment en què «els paradistes estan acabant d’assimilar l’horari de l’Ajuntament i presentaran una proposta». La petició de trobada amb el regidor Carles Prats encara no s’ha realitzat però «se suposa que, en principi, l’Ajuntament estarà disposat a seure i parlar. No és convenient, en això, que ningú es posi d’esquena, ni pel mercat, ni pel mateix Ajuntament ni per la ciutat», concreta Vidal.

Sobre la relació entre l’obertura de l’equipament al migdia i l’elaboració de menjar al Mercat Central, el president dels paradistes diu que «cuinar o no, depèn de com vulguis enfocar el teu negoci. Avui dia hi ha diferents formats: venda ràpida, punt de degustació, bar... Depèn de la inversió econòmica, del que sàpigues i del que estiguis disposat a fer». Amb tot, «jo apostaria perquè hi hagués un bar o un restaurant, que és una de les coses a sospesar, també pendent dels horaris finals».

Sancions per als incompliments

Precisament fa pocs dies, i coincidint amb l’anunci del tancament definitiu del Mercat del Carrilet, Prats va explicar que es farà un seguiment i que «hi haurà sancions econòmiques per als qui no compleixin» els nous horaris del Mercat Central, un cop aquests hagin entrat en vigor, i va avançar que «primer seran més lleus però després ja aniran augmentant».

Licitar les parades «és correcte»

Reus Mobilitat i Serveis avança en la previsió de treure a licitació, aquest febrer, prop de 25 parades buides del Mercat Central i insta els venedors del Mercat del Carrilet a participar en el concurs. En aquest sentit, el president de l’Associació de Venedors del Mercat Central de Reus valora que «que surtin a licitació ho trobo correcte. Si ja portem no sé quants anys i no s’han omplert, veig bé que s’hagi plantejat que, durant uns mesos, estiguin a meitat de preu». «Qui vulgui entrar ho farà amb unes condicions iguals però el cost del metre quadrat serà a la meitat. És una forma més d’intentar que vingui algú», conclou.