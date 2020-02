El folk feliç de 'El pony pisador'

El grup de música folk especialitzat en ‘sea shanties’ o música de treball marinera actuarà dissabte a Reus

Actualitzada 11/02/2020 a les 17:04

«El Pony Pisador som un grup de folk en el sentit menys ortodox de la paraula, però també som un grup de folk en el sentit més ampli de la paraula. En definitiva, el teu grup de folk de confiança».

Amb aquestes paraules defineix El Pony Pisador Guillerm Codern, membre del grup format per cinc joves barcelonins que acaba de publicar el seu segon treball, Matricular una galera (Coopula 2019), que es presentarà a Reus aquest mateix dissabte. Tal com detallen els músics de la formació, es tracta d’un viatge pel món a través de la música marinera i les melodies folk, amb sonoritats i influències des del swing a l’havanera, passant per les danses búlgares o el heavy metal. El Pony Pisador és el primer grup de la península en cantar sea shanties (cançons de treball marineres) i l’únic en actuar en festivals internacionals del gènere. També han explorat i combinat gèneres com el yodel (creant la primera cançó de yodel en català) o els cants harmònics tuvans.

Aquest treball arriba tres anys després del seu primer disc, Yarr’s i Trons (autoeditat 2016), que els va portar a fer concerts al Regne Unit, Alemanya, Holanda i els Estats Units.

La formació la integren Adrià Vila, Miquel Pérez, Martí Selga, Ramon Anglada i el mateix Guillem Codern. La banda es va formar per la iniciativa de l’Adrià i el Ramon, amics de l’escola que van decidir muntar un grup que sonés a «música de festa de hobbits», donat que tots dos eren grans aficionats a l’imaginari del Senyor dels Anells –El Pony Pisador és el nom d’una taverna que apareix en la saga de John R.R. Tolkien.

«Al final va resultar que vam muntar un grup de música irlandesa, i a partir d’aquí vam anar estirant el fil i vam començar a fer diferents tipus de música folk», detalla Codern. Al cap de poc s’hi van anar incorporant la resta de músics. Amb el grup ja format, el quintet va apostar per aprendre les sonoritats dels llocs que volien evocar, fet que els va portar a viatjar arreu d’Europa. «Els dos pilars del grup són que ens agrada molt aprendre i viatjar. I, si podem viatjar aprenent, millor», assegura el músic. El resultat és un virtuosisme excepcional tant en el cant com en els instruments. Un virtuosisme que combinen a la perfecció amb un caràcter desenfadat i un sentit de l’humor encomanadís, que també és emblema de la formació. «Ens agrada que passin coses que la gent no espera», asseguren.

Aquests mesos de gener i febrer el quintet barceloní estan actuant a locals de tot Catalunya mostrant aquest treball, i el pròxim dissabte, 15 de febrer, ho faran al Casal Despertaferro de Reus, a partir de les 19.30 h. «Serà un concert molt frenètic, amb vuit músics a l’escenari, vuit instruments i cinc veus. Serà un viatge, però també hora i mitja de concert en què tant et podràs petar de riure com emocionar-te», pronostica el Guillem.