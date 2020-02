Horts de Miró omple 29 llits i rep les primeres peticions de centre de dia

La residència obrirà «a curt termini» les 20 places diürnes per a avis, totes de caràcter privat

Actualitzada 10/02/2020 a les 20:02

La residència d’Horts de Miró ha omplert els 29 llits oberts el passat 9 de desembre i, tal com detallen fonts municipals al Diari Més, «ja s’han rebut les primeres peticions de places de centre de dia». Aquestes places de centre de dia, fins a un màxim de 20, s’activaran «a curt termini». Totes elles seran, segons confirmen les mateixes fonts, «de caràcter privat», malgrat que els llits de residència sí que estan concertats amb la Generalitat. La Fundació Educativa Social (FAE) que gestiona l’equipament es troba, en l’actualitat, «valorant la idoneïtat» de les sol·licituds que han arribat. És a dir, revisant que el perfil dels qui demanen un lloc de centre de dia encaixi amb el que aquest espai els pot oferir. No h amarcat, però, una data fixa per la posada en marxa del centre de dia.

La residència ocupa la segona, tercera i quarta planta de l’edifici situat entre els carrers de Maria Antònia París i Aiguanova. I disposa de 34 habitacions (58 llits): 17 habitacions per planta, de les quals 12 són dobles i 5 individuals. Només 29 llits, però, s’han ofert fins al moment als usuaris –per tant, una planta–, sota el compromís del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i l’Ajuntament de Reus de tornar a abordar aquesta qüestió de cara al 2021. A més, la residència acull també 20 places de centre de dia. A la planta baixa de l’edifici hi ha el Centre d’Atenció Primària Horts de Miró.

Completar l’oferta aquest 2020

Quan la residència va començar a rebre avis, el 9 de desembre, acumulava prop de 7 anys acabada i tancada. Posar-la en marxa va requerir equipar les instal·lacions i el procés va passar en repetides ocasions pel ple municipal, va arribar al Parlament de Catalunya i va viure un reguitzell d’anuncis de dates i posteriors ajornaments. Quan el govern de Reus va tornar a posar els ulls a Horts de Miró, a partir del 2017 i arran de la denúncia del sindicat USITAC coincidint amb la construcció d’una residència privada al solar que havia deixat l’antic Cine Reus Palace, ja feia uns cinc anys que l’obertura restava pendent.

La inauguració ha permès, finalment, donar sortida a 29 dels 58 llits. El consistori havia anunciat, a mitjans del passat mes de gener, que començaria a posar en funcionament les 20 places de centre de dia un cop s’omplissin els llits, la qüestió prioritària. I, tot i que ha rebut ja les primeres peticions en aquest sentit, encara no hi ha un calendari per fer el pas. Des d’USITAC lamenten que «hem demanat diverses vegades, des de la inauguració, una reunió amb la directora de la residència i encara no hem obtingut resposta, i ens agradaria saber el motiu» i apunten que «seguirem la nostra lluita per tal que les 29 places de residència que encara queden es concedeixin al llarg d’aquest mateix any 2020 i no al 2021».

Al soterrani de l’edifici hi ha els serveis generals com ara cuina, bugaderia, magatzem general, vestidors de personal i sales d’instal·lacions. A la planta baixa s’hi troba l’accés principal. A la segona hi ha el menjador general de la residència, la sala d’estar i serveis específics. A la tercera i la quarta, les habitacions.