El catàleg d'immobles disponibles de l'Ajuntament de Reus encara ofereix 31 espais

El número 1 del carrer del Ball de Diables, valorat en uns 3 MEUR, és el terreny que més recentment ha tret a licitació el govern

Actualitzada 10/02/2020 a les 21:40

Un total de 31 espais, propietat de l’Ajuntament de Reus o d’alguna de les empreses municipals, esperen comprador recollits dins del catàleg d’immobles disponibles. La relació de béns, a l’abast de societats o persones interessades, inclou ara 4 solars d’ús industrial o de serveis, 22 solars d’ús residencial, una nau industrial, 2 locals i 2 edificis. El catàleg no abasta tots els immobles municipals a la venda, sinó aquells que es troben en plenes condicions de canviar de mans de manera més o menys immediata. El document és informatiu, i l’adjudicació ha de passar en tots els casos per processos d’informació pública. Quan es va presentar, a finals de l’any 2013, aglutinava 56 immobles valorats en 70 milions d’euros. L’inventari està actualitzat a data de 19 de gener del 2019. Més recentment, però, s’han iniciat els passos perquè l’Ajuntament –que en aquest temps n’ha col·locat prop de mitja dotzena– es desprengui d’un altre solar d’ús residencial, corresponent al número 1 del carrer del Ball de Diables.

La venda d’aquest terreny ubicat dins l’àmbit de Mas Vilanova, tal com va avançar el Diari Més, va passar per Junta de Govern el 31 de gener. Segons la fitxa tècnica que l’acompanya en aquest catàleg, la parcel·la compta amb una superfície de 1.773 metres quadrats i amb 6.576 metres edificables. Afronta ara una licitació mitjançant procediment obert. L’Ajuntament, que accepta ofertes fins el 4 de març, li ha posat un preu que ronda els 3 milions d’euros. El mateix Ajuntament va generar al solar, l’any passat una zona d’aparcament gratuït i provisional amb un total de 68 places de cotxe. L’aparcament, tal com detallaven llavors fonts municipals, tenia «el doble objectiu de posar noves places d’estacionament a disposició dels residents i oferir llocs gratuïts a les persones que visiten Reus». Construir-lo va representar una inversió de 9.800 euros. Tot i que no seria en pocs dies, i sempre pendents del desenllaç de la licitació, si un comprador es fa amb el solar i té intenció d’edificar, resulta altament probable que el pàrquing acabi desmantellant-se.

Un altre immoble que formava part del catàleg d’espais disponibles i que, a principis de 2019, va viure un procés de licitació és el número 3 del carrer Lituània. Ubicada a la zona de Blancafort, la parcel·la té 811 metres quadrats i admetria un habitatge de planta baixa més una i golfes. L’Ajuntament la va posar a concurs per uns 111.000 euros, però el procés va quedar desert donat que ningú no va presentar cap oferta. Aquesta operació no tancada va generar la darrera actualització del catàleg.

Operacions tancades

On sí que s’han venut terrenys municipals per edificar habitatges, des que es donés a conèixer el catàleg d’immobles disponibles, ha estat a l’entorn de l’avinguda de La Salle o la de Salou, i també a Blancafort i a Mas Iglesias. Els 22 que encara es poden comprar es concentren al barri Juroca, Mas Iglesias, Mas Abelló, Xalets Quintana, Blancafort, Aigüesverds, el barri Montserrat, l’entorn de les Clarisses i el Camí dels Morts.