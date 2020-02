Un supermercat xinès havia demanat ocupar el local d'Spar al Carrilet

Actualitzada 09/02/2020 a les 20:05

Un negoci de supermercat asiàtic va contactar amb Reus Mobilitat i Serveis, fa pocs mesos, amb una proposta en ferm per instal·lar-se a espais del Mercat del Carrilet. Com a condició principal, l’establiment demanava signar el contracte per un mínim de cinc anys d’estada, cosa que, segons fonts municipals, «no se li va poder proporcionar» en haver finalitzat al 2019 les concessions dels paradistes i estar-se acollint aquests des de llavors a un arrendament de dos anys que expirarà al juny del 2021. El comerç xinès, sempre segons asseguren aquestes mateixes fonts, no va participar en la ronda de contactes duta a terme per trobar un gran operador que fes de palanca en la reformulació del Carrilet, sinó que concretament pretenia ocupar el local que havia deixat buit la cadena Spar quan va abaixar la persiana, al setembre del 2016. Tot i que econòmicament disposaria d’un marge considerable, el fet que no se li garantissin cinc anys va impedir l’acord amb l’empresa oriental.

En els darrers tres anys i mig, el Carrilet no ha tingut supermercat. L’accés del negoci xinès hauria possibilitat que l’equipament recuperés l’autoservei, tot i que fonts municipals insisteixen que en cap cas era un gran operador sinó un «perfil diferent» i que no va prendre part de les converses de Reus Mobilitat per trobar qui articulés la reinvenció del Carrilet sinó que només volia entrar al lloc de l’Spar.

El govern justifica per la manca d’aquest gran operador que fes una rellevant inversió –i en base a un estudi de l’Institut de Mercats de Barcelona– la decisió de tancar el mercat, que es consumarà el 29 de juny del 2021 amb la fi dels lloguers per als 15 negocis que hi venen producte. Almenys bona part dels paradistes s’oposen al tancament perquè «el mercat funciona», lamenten el gir de l’Ajuntament que «ha passat de buscar un nou mercat a anunciar que el que hi ha deixarà d’existir» i avisen que la decisió «és un menyspreu per als veïns i per al sud, que també forma part de Reus». Molts d’ells apuntaven l’endemà de l’anunci que «si el mercat no ha anat millor, o si hi ha poques parades, també ha estat perquè l’Ajuntament mai no ha fet res per ajudar a que n’hi haguessin més sinó més aviat el contrari». I criticaven que «sovint, ha posat pals a les rodes». La majoria no concursaran per entrar al Mercat Central. L’oposició en bloc també rebutja el tancament i el PSC criticava a través d’un comunicat, divendres, que el govern no fos clar sobre les votacions al consell d’administració.

Uns 2.500 euros de lloguer

Temps després que Spar s’acomiadés del local del Carrilet al 2016, i al desenllaç de diversos requeriments, l’Ajuntament va demandar la cadena Fragadis per «incompliment de contracte», ja que «la concessió no acabava fins al juny del 2019» i el supermercat «ha d’estar obert», detallava en aquell moment el consistori. De qualsevol forma, la cadena –que havia aterrat al Carrilet al 2011– continuava pagant el lloguer de 2.500 euros al mes, un preu que l’empresa xinesa hauria estat del tot disposada a assumir ara si se li hagués facilitat un contracte per cinc anys. El local té 450 metres quadrats. Quan va presentar la demanda, l’Ajuntament explicava que «el que es vol és que reobri» i avançava la possibilitat de rescindir el contracte per tornar l’espai a la disponibilitat.