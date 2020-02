Un ferit greu en un accident entre un patinet elèctric i un cotxe a Reus

Ha estat traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona amb un traumatisme cranioencefàlic

Al voltant de les nou del matí d'avui dilluns, dos nois de 21 i 18 anys han resultat ferits en col·lidir, mentre circulaven amb un patinet, elèctric contra un vehicle al carrer de Sant Pancraç de Reus.Els dos nois circulaven amb el patinet quan s'haurien saltat un cediu el pas, xocant contra el vehicle en qüestió. El ferit de 21 anys ha estat traslladat a l'Hospital Sant Joan de Reus amb pronòstic greu, ja que hauria impactat contra el vidre del cotxe, hores després i en diagnosticar-li un traumatisme cranioencefàlic se l'ha traslladat a l'Hospital Joan XXIII de Tarragona. L'altre ferit ha patit contusions lleus i també ha estat traslladat al Sant Joan, on es preveu que li donin l'alta en les properes hores.Al conductor, de 44 anys, se li ha realitzat el control d'alcoholèmia i ha donat positiu administratiu en donar com a resultat 0,34 mg/l en la prova. La Guàrdia Urbana ha obert diligències per esbrinar les causes de l'accident.Aquest accident amb un patinet elèctric involucrat és el més greu que ha ocorregut a la capital del Baix del Camp fins ara.