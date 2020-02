La Nova Moixiganga inicia els passos per incorporar-se al Seguici Festiu

Actualitzada 09/02/2020 a les 21:22

La Nova Moixiganga, el grup que recupera a la ciutat un històric ball amb figures acrobàtiques de la mà de Reus Circ Social i que aposta per «la inclusió social dels joves a través de la pràctica de les arts del circ i de diferents construccions i acrobàcies», ha iniciat els tràmits per incorporar-se al Seguici Festiu de Reus, on espera debutar coincidint amb aquest mateix Sant Pere 2020. El col·lectiu, que l’estiu passat es va presentar de manera pública i ha realitzat al llarg de tot aquest temps diverses actuacions a la demarcació, es troba pendent de mantenir una reunió amb la Comissió de Protocol i espera rebre el seu «sí» per «participar a les festes i fer-ho precisament en el moment en què la ciutat vibra més».

Aconseguir l’entrada al Seguici Festiu «ens permetria mostrar a tothom el nostre espai de convivència, aquesta activitat acrobàtica que retornem a la ciutat i que ajuda a cohesionar les persones nouvingudes, i tot un discurs de la festa com a element d’integració», explica al Diari Més el director de la Nova Moixiganga, Rafa Arencón.

De moment, el 14 de febrer «iniciarem a Cal Massó els assajos per preparar les figures de la nova temporada». «Hem arribat a un acord per poder fer servir aquest espai sense haver de pagar i, a canvi, quan faltin uns dies per la Festa Major, farem una actuació allà», afegeix Arencón, que diu que «el lloc és bo, té l’alçada i les característiques necessàries i establirem la preparació de la Nova Moixiganga aquí». El grup disposa d’un total de 15 vestits els quals «s’han fet des d’El Barato, seguint els criteris que la Comissió de Protocol marca» tot i que «de membres, potser estem al voltant de 40 persones, nois i noies, alguns d’aquí i altres de nouvinguts. Per Festa Major, però, la ciutat en veurà només 15, possiblement en funció del dia i de la dificultat, i la idea és que sigui una activitat d’integració». De construccions, fins ara, «en dominem també al voltant de 15, que ja són moltes», concreta el director de la Nova Moixiganga, que detalla que «en treballarem més».

La qüestió de la música també ha estat cuidada. «La vam recuperar a partir d’un organista de Banyoles que tenia la partitura de la Moixiganga de Reus. És la que es feia servir al segle XIX i nosaltres l’hem portat de tornada», diu Arencón, que expressa que «en el futur, parlem d’elaborar alguna partitura pròpia, quan el procés estigui més treballat. Fins i tot, crec que podem enredar persones amb capacitat creativa». De cara a Sant Pere, i contemplant el lloc al Seguici que la Nova Moixiganga espera obtenir, «hem fet com l’any passat i hem demanat a Quatre Quaranta que, si és que finalment sí que sortim, ens acompanyin».

Assegurar l’encaix

Antoni Veciana, que assessora la Nova Moixiganga en qüestions festives i tradicionals, recorda que «les moixigangues acostumen a anar als seguicis, cosa que vol dir que, en principi, encaixa» i apunta que «abans de tot, cal fer el tràmit, però tenim justificació històrica, estètica i social. Ja està pensada i feta perquè quadri». La Comissió de Protocol ja va viure el primer contacte amb la Nova Moixiganga l’any passat. «Es va fer una presentació prèvia on es va explicar el projecte i va semblar perfecte», afegeix Veciana, que afegeix que «el següent punt és aprovar l’entrada i això no s’ha fet perquè encara no hem exposat de quina manera o com estaria la Moixiganga dins de les processons, com actuaria i com s’articularia. El moment encara no s’ha donat per un tema d’agenda, perquè no hem pogut coincidir». Per a Arencón, l’entrada al Seguici Festiu i l’estrena per aquest pròxim Sant Pere és important perquè «aquesta càrrega de valors, si no es veu, no funciona igual. A la gent li arriba molt més directament la imatge dels nois quan els veu fent totes aquestes coses espectaculars que fan. Les figures, els salts, les acrobàcies entren al cor de la gent i queden a la seva retina».