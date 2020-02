El cos policial denuncia la manca de civisme present als carrers de la localitat

Actualitzada 09/02/2020 a les 19:01

La Guàrdia Urbana de Reus ha publicat aquest diumenge una piulada en la que fa un resum de les intervencions que ha hagut de fer només en la passada matinada.A la publicació, el cos policia explica que la matinada de dissabte a diumenge van aixecar un total de 51 actes relacionats amb l'incivisme. 26 d'ells tenen a veure amb el consum d'alcohol a la via pública tot entorpint el descans veïnal. Fins a un total de 10 van ser aplicades per miccionar a la via pública, 8 per tinença i consum de drogyes, 4 per embrutar la via pública i 3 per molèsties per sorolls.