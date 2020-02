L'empresa de 'handling' de Ryanair busca personal per a l'Aeroport de Reus

Les places són temporals, almenys fins a l’agost

Actualitzada 10/02/2020 a les 12:56

Azul Handling, l’empresa que ofereix serveis de handling a Ryanaig en diversos aeroports de la xarxa estatal, busca agents de rampa i de passatge per treballar a Reus i ha activat un procés de selecció.

En el cas dels agents de rampa, la descripció del lloc de feina indica que es tractarà de «garantir que l’equipatge està carregat a l’avió de forma correcta com conduir als passatgers des de la terminal o cap a ella abans i després dels seus vols». Entre els requisits que demana Azul Handling hi ha «estar disponible per a una entrevista grupal el 12 de febrer, poder començar la formació el 24 de febrer, viure a la zona, tenir disponibilitat per incorporació al març i per treballar almenys fins a l’agost». El contracte és temporal. Les sol·licituds poden fer-se a careers.ryanair.com i la data límit és avui, 10 de febrer. Per als agents de passatge, la feina consistirà en «proporcionar el servei d’atenció al client als passatgers mentre viatgen per l’aeroport des del registre fins a l’embarcament». La data límit també és avui.