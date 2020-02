L'accident va tenir lloc la matinada de dilluns 27 de gener

Actualitzada 09/02/2020 a les 18:55

Yubranny Taveras, un jove dominicà resident a Reus va perdre la vida el passat dijous dia 6 a l'hospital Joan XXIII, on es trobava ingressat des del dia 27 de gener quan va patir un accident de moto al C/ St. Lluis de Reus.Segons ha informat al Diari Més el cosí del difunt, l'equip de baseball on jugava el jove va decidir recaptar diners a través d'un compte bancari per tal de poder repatriar el cos a la seva República Dominicana natal (Caixer Azul 21003504882101061562).La família de Yubranny es mostra agraïda tot el suport que estan rebent des de diversos punts de la província de Tarragona.