L'exposició del 50è aniversari de l'Escola Puigcerver romandrà oberta fins el 15 de febrer

El Centre Cultural Castell del Cambrer acull l’exposició, que recull diversos objectes i elements dels 50 anys del centre

Actualitzada 08/02/2020 a les 12:48

L'Escola Puigcerver va celebrar aquest divendres a la tarda la inauguració de l'exposició del 50è aniversari, que clou la celebració dels 50 anys del centre. El Centre Cultural Castell del Cambrer es va omplir de professors, treballadors, extreballadors, alumnes i familiars de l’Escola per la inauguració de l’exposició.Hi van haver discursos de la directora del centre i el seu predecessor, Eloisa Sugrañes i Albert Masdeu, així com del comissari de l’exposició, Jordi Vilà. Els alumnes de l’optativa de Música de 4t d’ESO van amenitzar l’acte amb tres peces musicals i finalment van cantar la cançó dels 50 anys, on hi ha col·laborat tota l’Escola. A l’acte hi van assistir el regidor d’Ensenyament de l’Ajuntament de Reus, Daniel Recasens, i la regidora de Benestar Social, Montserrat Vilella.L’exposició del 50è aniversari és un recull especial de centenars d’objectes que han acompanyat l’educació dels alumnes al llarg d’aquestes més de cinc dècades. Les dues plantes del Centre Cultural s’han dividit en diversos espais que mostren els àmbits del coneixement i èpoques d’aprenentatge, des de les més infantils fins a l’adolescència. S’hi poden trobar tot tipus d’eines del laboratori escolar, contes infantils, un sorral, una rotllana de cadires que simbolitza la importància de l’educació en els valors democràtics i fins i tot un vídeo amb imatges de les promocions antigues del centre.L’exposició del 50è aniversari romandrà oberta fins el dissabte 15 de febrer al Centre Cultural Castell del Cambrer en horari de tarda (de 17h a 20h). L’entrada és totalment lliure per qui hi vulgui accedir. Amb aquest acte, l’Escola Puigcerver tanca la celebració dels seus 50 anys, complerts el 2018, on s’han fet desenes d’actes dins i fora del centre.