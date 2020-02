L'Escola Rubió i Ors de Reus, pionera en oferir l'aprenentatge del violí a classe

Uns 30 alumnes practiquen dins l’horari lectiu amb la col·laboració d’un pare i crearan una orquestra

Actualitzada 07/02/2020 a les 08:58

L’Escola Rubió i Ors ha posat en marxa un projecte singular i pioner al municipi que porta una trentena d’alumnes de quart de primària a endinsar-se en l’aprenentatge del violí dins l’horari lectiu. La iniciativa la va estrenar el centre al setembre gràcies a la col·laboració d’un pare, Héctor Basuto, que té estudis superiors en aquest instrument i que també havia exercit anteriorment de mariachi a PortAventura. Basuto ofereix de forma desinteressada les lliçons als estudiants. La proposta es va plantejar a la comunitat i «un 50% dels alumnes s’hi van voler apuntar perquè la idea d’aprendre a tocar el violí va engrescar-los». La intenció, tal com explica la directora, Antonieta Roig, és formar una orquestra de violins que acompanyi el col·legi en diferents actes. El projecte es diu TocaCorda.

De fet, els petits artistes ja van debutar al Teatre Fortuny, tot coincidint amb la Marató, per interpretar les seves primeres notes. En escoltar-los a l’escenari «vam poder comprovar», tal com detalla el cap d’estudis Carlos Hugo Velarde, «que, amb tres quarts d’hora que practiquen a la setmana, progressen i ho fan molt ràpidament». El centre ha fet una aposta important amb la compra de violins «per incorporar aquest apartat al projecte d’escola» i celebra l’acceptació que el plantejament ha tingut. La Rubió i Ors és, ara mateix, «l’única escola de Reus que ensenya a tocar el violí en horari lectiu», aprofitant l’assignatura d’artístiques. Velarde explica que «és molt important que tot plegat ha estat enfocat des del triangle educatiu: alumnes, mestres i família. I ha sorgit de la iniciativa d’un pare que després, des de l’escola, hem mirat com articular».

Música a l’abast de tots

El cap d’estudis destaca que, amb la proposta d’orquestra de violins, «es dona a tothom la possibilitat d’aprendre a tocar un instrument, que és una cosa que no sempre està a l’abast». «Si cal apuntar-se a una escola de música o a un conservatori, econòmicament hi ha moltes famílies que no s’ho poden permetre i la situació retalla un tipus d’intel·ligència que potser encara no s’ha despertat, la musical», precisa. A l’Escola Rubió i Ors, «els nens poden decidir ells mateixos si es decanten per fer una part més plàstica o una de més musical, i tocar el violí». Les classes de violí, «no es fan de manera individual, sinó per grups, cosa que també resulta molt positiva perquè fomenta la col·laboració entre els alumnes». El curs vinent, la iniciativa continuarà a cinquè de primària i, després, abastarà fins a sisè.

El projecte d’orquestra de violins es presentarà avui al centre. Igualment avui es descobriran les noves lletres que s’han instal·lat a la façana de l’edifici de la Rubió i Ors –equipades amb llum que s’engegarà quan es faci fosc– i que s’han pogut col·locar gràcies a l’AMPA.