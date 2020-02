Els paradistes rebutgen el tancament del Carrilet perquè «funciona»

Lamenten el gir «d’un dia per l’altre» de l’Ajuntament, alerten que la decisió «menysté els veïns» i no es veuen al Mercat Central

Actualitzada 06/02/2020 a les 21:28

La decisió de Reus Mobilitat i Serveis d’abaixar definitivament la persiana del Mercat del Carrilet, que al 2023 hauria celebrat el seu 40è aniversari, ha caigut com un gerro d’aigua freda sobre els paradistes, almenys bona part dels quals rebutgen rotundament el tancament i no s’acolliran a la proposta de l’empresa municipal de concursar ara per l’arrendament d’un lloc al Mercat Central. Molts dels venedors lamentaven ahir que «l’Ajuntament ha passat, d’un dia per l’altre, de prometre’ns un nou mercat a anunciar que el que ara hi ha deixarà d’existir», apuntaven que «portem aquí tota la vida i els negocis ens van bé, vivim d’això» i es preguntaven, encara acabant de pair aquest gir en el seu futur, «què passarà amb nosaltres a partir d’ara».

Al juny del 2018, i coincidint amb que les concessions expiraven, al voltant de 15 negocis van signar un contracte de lloguer per continuar actius al Mercat del Carrilet mentre Reus Mobilitat i Serveis realitzava una ronda de consultes amb supermercats per reformular-lo. Poc més tard, aquell any, els mateixos paradistes van desemborsar prop de 30.000 euros per convertir números buits en un parc infantil i zones d’oci. Ara, «tot això també es perdrà».

L’Ajuntament justifica l’adéu del Carrilet perquè, en més d’un any i mig, «no s’ha arribat a cap operador amb cap dels operadors d’autoservei». Una condició, aquesta, que «l’informe que vam encarregar a l’Institut Municipal de Mercats de Barcelona plantejava com a necessària per a complementar l’oferta de les parades». Com a mínim part dels venedors tenen la impressió que «ni tan sols ens han sabut dir per què tanquen» i critiquen que «tot i que la idea ja corria de fa temps, la confirmació ens l’han donat uns minuts abans d’informar la premsa».

«El sud també és part de Reus»

Des del bar La Tartana explicaven ahir que el tancament «només ens el podem prendre malament». «Aquí ens guanyàvem bé la vida, esperàvem que hi hagués un nou mercat i resulta que tanquem», afegien, i valoraven que «si no han trobat un operador, no haurien d’haver donat per acabada la consulta fins trobar-lo. I, si encara així no n’hi havia cap, haurien hagut d’explorar una alternativa». Sobre les 25 parades lliures al Mercat Central i l’opció de concursar per accedir a un arrendament per 21 anys al carrer Sardà i Cailà, «segurament no l’agafarem. Seria tornar a començar de nou, sense garantia que ens toqui una parada ni seguretat que el negoci funcionés allà», diuen. En aquest escenari, «l’empresa municipal mana i ens haurem de buscar la vida, no sabem encara com». Amb tot, «ens quedarem aquí fins al final», fixat per al 29 de juny del 2021, quan els contractes de lloguer finalitzaran i el Carrilet cessarà les vendes.

En el mateix sentit s’expressa Maria Jesús Querol, representant dels paradistes, que diu que «no estem gens d’acord que tanquin perquè el mercat funciona» i reivindica que «el sud també és de Reus». I és que a l’entorn del Mercat del Carrilet ha tingut lloc, en els darrers mesos, un degoteig de tancament de negocis de supermercat, com ara el Carrefour, que deixaran en part desabastida la zona. «La gent d’aquí no es mereix que això s’acabi, és un menyspreu», afegeix Querol, que subratlla una qüestió que encara no s’havia posat sobre la taula: «En cap moment els hi vam dir que volguéssim un mercat nou, va ser l’Ajuntament que va decidir que calia fer-lo i, en lloc d’això ara tancarem». La representant dels venedors explica que «a tothom li anava bé aquí i teníem clients». De fet, ahir al migdia hi havia cua en la majoria de les parades obertes. Paradistes estudiaran com poden articular aquesta oposició a la decisió de Reus Mobilitat i Serveis en els pròxims dies.

D’un nou edifici a la desaparició

A Pescados Casas apuntaven també ahir que «ens han dit mil coses diferents des que aquest procés va començar per, al final, acabar tancant. Ens han enganyat com as». «Nosaltres portem aquí des que es va obrir el Carrilet i vivim del negoci, ens anava bé», detallaven, i es preguntaven «què farem ara? Ni nosaltres ho sabem». Al seu torn, des de la Pescadería Feli, valoraven que «la decisió no ens sembla massa bé» i asseguraven que «tot i que sí que havia baixat una mica la gent, es pot viure d’aquestes parades amb normalitat». En general, els paradistes no es mostren proclius a anar al Mercat Central i lamenten que «se’ns tracti com a qualsevol altre, com una persona que es presenta al concurs des de fora, quan no som qualsevol altre sinó que venim d’un munt d’anys aquí». Critiquen, també, que «al Carrilet ja complíem amb tot, i ara el que ens proposen és anar a un altre lloc i tornar a pagar milers d’euros sense saber si ens en sortirem o no».

La situació és diferent per a un grup de paradistes a què el pas que aplica Reus Mobilitat i Serveis els ha agafat a punt de la jubilació. Des de la Pollastreria Dolors expliquen «que la parada ens va bé però el mercat s’estava quedant cada cop més buit i no pagàvem menys. Seguirem fins la jubilació i ja està». A Fruites i Verdures Mercè valoren que «se’ns ha acabat la concessió i consideren que el mercat no té viabilitat, no hi ha cap operador interessat i som poques parades».

Flux de compradors als negocis

El rellotge que l’empresa municipal ha posat en compte enrere per als paradistes del Carrilet acabarà provocant, molt probablement, que el tancament efectiu de l’equipament s’avanci en el temps. Ahir, clients preguntaven a les parades on habitualment compren si «tanqueu ja, aquesta mateixa setmana?» mentre els paradistes els aclarien constantment que «no és cosa d’avui, sinó de l’any vinent, encara queda molt». Des de Pescados Casas expressaven que «aquest dimecres, després que l’Ajuntament anunciés la decisió, ens van arribar els primers missatges de Whatsapp preguntant si ja havíem plegat». El regidor d’Empresa i Ocupació, Carles Prats, avançava la justificació dimecres quan apuntava que al Carrilet «hi ha 15 negocis oberts que són un 25% del total», però entre els paradistes hi ha la convicció generalitzada que «si hi ha poques parades, també és perquè l’Ajuntament mai no ha fet res per ajudar a que n’hi hagessin més, sinó més aviat tot el contrari» i la seguretat que «els negocis funcionen i funcionen bé perquè, si no fos així, estarien tancats».

Bars i restaurats dels voltants del Carrilet demanaven ahir «si es tanca, què hi faran aquí», preocupats perquè «el mercat mou molta gent que també ens venia cap aquí i la nostra supervivència també depèn, en part, del que continués oberts».



Martín: «S’ha posat massa pes en el soci que es buscava»

Per al portaveu del PSC, Andreu Martín, que el Carrilet tanqui és «un error i una mostra d’incapacitat de l’actual govern i de l’anterior, que han tingut temps per buscar una alternativa viable». El socialista explica que «hem estat allà i hem parlat amb diversos paradistes i volen seguir on són». «Amb supermercat o sense, amb més capacitat o menys, aquell mercat pensem que és viable i que aquesta decisió s’ha de reconsiderar perquè el Carrilet és important per a la gent que treballa però també, fonamentalment, per al barri», afegeix Martín, que diu que «no podem perdre aquesta oferta comercial». Martín recorda que «es va fer un estudi i trobar un supermercat és important però hi poden haver alternatives» i valora que «si no hem encertat en la idea, es pot reformular». A més, «el govern s’ha equivocat en posar tot el pes de la millora en el soci que buscava sense comprometre’s ell d’una forma decidida».



Llorens: «Era obvi que el que es volia fer no era bona opció»

«Res no ens ve ja de nou», valora la portaveu de la CUP, Marta Llorens, que expressa que «durant el mandat anterior, quan ens van dir que farien un estudi que costaria 18.000 euros, ja vam vaticinar que no serviria absolutament de res i així ha estat». «Era obvi que el que es volia fer, que era com una imitació del Mercado de San Miguel, no era la millor opció», afegeix, i diu que «un mercat municipal, el que ha de fer és atendre la demanda del barri i el model pel qual nosaltres apostem és el del valor de ciutat mediterrània: que totes les persones puguin viure a un barri i tenir allà els serveis necessaris». A banda, detalla, «aquest Ajuntament no aposta en absolut pel model de botiga petita ni ho ha fet mai, facilita els operadors macros». «És horrorós que el Mercat del Carrilet tanqui i reubicarà el consum en les grans superfícies que hi puguin haver en aquell barri, que és el que quedarà», conclou Llorens.



García: «Cal emprar tots els esforços perquè continuï actiu»

Després que el govern anunciés dimarts que les decisions a l’entorn del Mercat del Carrilet s’havien pres per unanimitat del consell d’administració, la portaveu del grup de Cs, Débora García, explicava ahir que «en cap moment hem votat sobre el tancament del Mercat del Carrilet». «Sí que fa prop d’un any es va votar per a realitzar un estudi sobre el mercat» però «actualment, l’única cosa que sabem és que s’estan fent consultes preliminars i no existeix fins avui cap operador interessat a instal·lar-se», afegia. Així, «l’única sortida que, segons el govern, se’ls està oferint als paradistes és que es puguin instal·lar en el Mercat Central» i «se’ns va informar que no existeix una solució marcada». Des de Cs, «pensem que és un error desfavorir la zona sud de Reus en privar-la de la vida i l’activitat que proporciona l’existència del Mercat del Carrilet. Cal fer tots els esforços necessaris perquè no desaparegui».