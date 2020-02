Tres investigats pel tall de les vies del tren a Reus en una protesta per la detenció dels CDR

Són un regidor i una exregidora de la CUP, i un militant d'Endavant, que denuncien persecució «política» dels Mossos

Actualitzada 06/02/2020 a les 20:36

Un jutjat de Reus ha citat a declarar el 18 de febrer tres persones com a investigades per un suposat delicte de desordres públics pel tall de les vies del tren, el 23 de setembre passat, durant una protesta per la detenció de nou CDR. Els encausats són el regidor de la CUP a Reus Edgar Fernández, l'exregidora Mariona Quadrada i Ricard Aragonès, militant d'Endavant, els quals han denunciat el cas aquest dijous a la tarda davant els jutjats de Reus. Tots tres han lamentat que el cas no hauria arribat enlloc sense un «informe polític» elaborat pels Mossos d'Esquadra on se'ls acusa, diuen, d'haver dirigit la protesta d'aquella jornada. Els encausats han denunciat les «contradiccions» del Govern i han exigit la dimissió del conseller Buch.Segons han explicat els afectats, en l'informe els Mossos els assenyalen com a «persones visibles» per la seva responsabilitat política i, fins i tot, hi fan constar que Quadrada és actual regidora dels cupaires tot i que va deixar de ser-ho al maig. A més, han indicat que Adif també va presentar una denúncia per aquests fets i que atribueix al tall una afectació a nou trens i un retard de més de 200 minuts. Els investigats, per contra, han puntualitzat que el tall es va fer a les nou del vespre i que «no va arribar ni a deu minuts», per la qual cosa han exigit l'arxivament de l'assumpte.Els encausats han carregat contra les «contradiccions» del Govern i la «persecució» dels Mossos. «De nou el Departament d'Interior persegueix a aquelles persones a qui després, quan s'acosten eleccions els demana el vot i les anima a continuar lluitant, mentre els seus policies ens continuen denunciant, perseguint i empresonant precisament per intentar que deixem de mobilitzar-nos», recull el manifest signat per Alerta Solidària, la CUP de Reus i Endavant.L'exregidora cupaire Mariona Quadrada ha lamentat l'expansió de la «repressió» i que diverses causes judicials que hi ha en marxa arreu del país les promoguin uns Mossos «desbocats» i liderats pel conseller Buch, a qui ha exigit que plegui. En aquest cas, ha dit, «són denúncies molt personalitzades i d'escarment».Per la seva banda, el regidor de la CUP i també militant d'Endavant, Edgar Fernández, ha detallat que el 18 de febrer entraran a declarar als jutjats perquè, en aquesta ocasió, és un particular -Adif- qui els denuncia i no la fiscalia, la policia espanyola o la Guàrdia Civil. Fernández també ha avançat que uns dies abans, el 13 de febrer, es concentraran davant l'edifici judicial per protestar coincidint amb la compareixença com a testimonis dels agents dels Mossos d'Esquadra que van redactar l'atestat.Aquest dijous una vintena de persones han fet costat als encausats durant l'acte convocat davant l'edifici. Per la seva banda, els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana han disposat un ampli desplegament d'efectius davant la seu judicial.