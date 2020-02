Reus, entre els 35 municipis de l'estat que millor gestionen la recollida de paper i cartró

És el quart any consecutiu que assoleix un dels guardons de Pajaritas Azules

Reus és un dels 35 municipis de l'Estat espanyol que destaquen per alts nivells d'excel·lència en la gestió de la recollida selectiva de paper i cartró. L’Ajuntament de Reus ha estat reconegut per quart any consecutiu, per l'Associació Espanyola de Fabricants de Pasta, Paper i Cartó (ASPAPEL) amb un guardó en els premis Pajaritas Azules, el programa de promoció del reciclatge dirigit a les entitats locals de més de 50.000 habitants.

Els premis es basen en l'avaluació 21 indicadors, agrupats en cinc blocs: la recollida del contenidor blau; els serveis de recollides complementàries; campanyes i accions d'informació i conscienciació ciutadana; aspectes relatius a la regulació i la planificació de la gestió; i els resultats i traçabilitat fins a reciclatge final.

Pajaritas Azules és un programa d'assessorament, avaluació i reconeixement de la qualitat de la gestió municipal en matèria de recollida selectiva de paper i cartó, enfocat a la millora contínua.