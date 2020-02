Martín: «Si no rebutgen el pressupost, és que Pellicer i Llauradó no pinten res»

El portaveu del PSC critica que la Generalitat «dedica a Reus 14,57 euros per habitant al 2020, el preu d’un menú» i que el govern local «s’hi sotmet»

«Si ja vaig dir que el govern de Reus es va fer des dels despatxos de Barcelona, ara, un altre cop des de Barcelona i sense que ningú aixequi la veu aquí, tenim uns pressupostos que ens perjudiquen. Si Pellicer i Llauradó no els recorren, això vol dir que no pinten res entre els seus». Són paraules del portaveu del grup municipal del PSC a Reus, Andreu Martín, que ahir va agafar la calculadora per denunciar, des de la seu del partit a la plaça del Castell, que «la inversió real que la Generalitat preveu fer al municipi al 2020 és de poc més d’1,5 milions d’euros» i «es queda en 14,57 euros per habitant. El preu d’un menú».

En la comparativa amb poblacions de l’entorn, «estem molt per sota dels 112,56 euros per habitant de Tarragona o els 65,58 de Girona». Al conjunt del Baix Camp, tal com detallava el socialista, «la inversió total serà de 6,2 milions que representen un decreixement del 25% respecte al 2017».

La vorera de Blancafort

«Acumulem vuit anys de manca d’influència, de manca d’inversions i de manca de recursos que necessita la ciutat i el nostre entorn», precisava el socialista, que afegia que «Reus necessita un govern que cregui en la capitalitat però també que actuï» i, per això, «vull que aquest govern de Junts per Catalunya i ERC presenti esmenes i doni suport a esmenes que el PSC ha presentat perquè hi hagi més inversió al territori». Martín recordava ahir el projecte pendent de carril bici i vorera de Blancafort on «se’ns deia que era un tram de carretera de la Generalitat i que, per tant, la Generalitat era qui hi havia d’actuar». «Nosaltres hem presentat una esmena perquè formi part dels pressupostos del 2020, tot i que era un compromís per al 2019. Ens donaran suport?», es preguntava, i expressava que «es tracta de buscar solucions i no de quedar-nos sense més en el victimisme».

El portaveu socialista criticava que l’alcalde de Reus, Carles Pellicer, anunciés en una conferència pronunciada la setmana passada a El Círcol –on «no va fer cap referència als pressupostos»– la voluntat de crear una Aliança del Sud per potenciar el territori perquè «després, això no es concreta en que ningú aixequi la veu i l’alcalde, quan s’ha de plantar, no ho fa». «I parlo de plantar-se no només per entregar el nostre hospital a canvi de res, sinó de dir prou en aquest pressupost, ja, perquè no podem continuar així», reblava. Per això, Martín valorava que «aquest govern hauria de rebutjar els pressupostos de manera explícita» i «si no és així, només ens queda parlar de submissió i connivència. I dir que el nostre alcalde, Carles Pellicer, i la nostra vicealcaldessa i presidenta de la Diputació, Noemí Llauradó, no pinten res entre els seus, no tenen cap mena d’influència més enllà d’acceptar que, gràcies a unes certes negociacions, governen una ciutat per no aconseguir res».

«Necessito urgentment saber què pensa fer Llauradó davant d’un conseller que és del seu mateix partit, Pere Aragonès, per aconseguir les inversions estratègiques per a la ciutat i el seu entorn, que n’hi ha moltes i que ara no hi són», demanava ahir el cap de l’oposició, que recordava que «tot plegat té lloc en un context en què estem regalant l’Hospital». Martín lamentava també «la manca de pes polític i la poca ambició que té l’alcalde» i «que Reus no estigui entre les prioritats del govern de la Generalitat a l’hora de repartir els seus recursos», i denunciava que «tenim un problema molt greu». «A Reus li espera, durant els pròxims mesos, un futur negre i fred. Hi ha situacions de les quals no ens podem sortir sols i, aquí, necessitem altres administracions. Si no, no tirarem endavant», concloïa. Martín i Pellicer s’han citat avui a proposta de l’alcalde, que la setmana passada des d’El Círcol va recuperar la intenció de generar «una majoria de 21 per al segle XXI».