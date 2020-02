Investiguen a Reus com fer botifarres i hamburgueses més cardiosaludables

Actualitzada 06/02/2020 a les 11:53

Investiguen com optimitzar el perfil nutricional de la botifarra i de l'hamburguesa perquè sigui més cardiosaludable. Es tracta d'un projecte de recerca que impulsen l'empresa Embotits Salgot i la seu de Reus del centre tecnològic Eurecat (membre de Tecnio). Segons els impulsors, el projecte, que s'enllestirà abans de dos anys, s'inscriu dins de la tendència global en alimentació cada vegada més orientada cap al consum d'aliments que aportin beneficis per a la salut. En aquest marc s'ha creat el consorci 'PIG-MALION', que se centrarà en l'aportació d'innovacions perquè la botifarra i l'hamburguesa puguin ser integrades en el context d'una dieta cardiosaludable per a les persones que habitualment consumeixen aquest tipus de derivats carnis.