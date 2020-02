Dos treballadors queden atrapats per un mur de contenció que ha cedit en unes obres a Reus

Els operaris han estat entot moment conscients i orientats

Dos treballadors han quedat atrapats sota la runa d'un mur de contenció que s'ha esfondrat en unes obres que s'estaven realitzant a la zona de l'avinguda President Macià de Reus.Els fets s'han produït al voltant de dos quarts d'una del migdia quan ha cedit un dels murs de contenció en una rasa de sis metres de fondària que estaven obrint.Els dos treballadors han estat conscients i orientats en tot moment. Fins al lloc dels fets s'han desplaçat deu dotacions de Bombers i també han acudit l'arquitecte municipal i l'alcalde Carles Pellicer.Al cap de poca estona s'ha pogut treure un dels treballadors, que ha estat traslladat en helicòpter fins a l'Hospital de Sant Joan, amb afectacions lleus. L'altre, que ha estat rescatat després d'assegurar la rasa perquè no hi hagués més despreniments, ha resultat ferit de poca gravetat i ha estat evacuat al mateix centre hospitalari.Els efectius estaven pendents de poder treure, també sense problemes l'altre treballador. Al voltant de les 14.50 h, ha estat rescatat l'altre treballador després d'assegurar la rasa perquè no hi hagués més despreniments, ha resultat ferit de poca gravetat i ha estat evacuat al mateix centre hospitalari.