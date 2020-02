Les escoles de Reus avancen l'hora d'obertura per acabar amb el col·lapse de cotxes

La Salle i La Presentació reben els alumnes una mica abans des d’aquesta setmana i la Guàrdia Urbana vol escampar la mesura

Actualitzada 05/02/2020 a les 09:01

Algunes escoles de Reus han començat a avançar els seus horaris d’obertura amb l’objectiu de posar fi a l’acumulació de vehicles de pares i mares que es dona al voltant dels centres a primera hora del matí, coincidint amb el moment d’entrada dels alumnes. La mesura, implantada des de dilluns per La Salle i que ahir va posar també en marxa el Col·legi La Presentació, ve proposada per la Guàrdia Urbana, tal com detallen fonts municipals al Diari Més, i és fruit de la col·laboració entre les parts per tal d’evitar els embussos.

Les mateixes fonts concreten que la voluntat és ampliar aquest plantejament al major nombre possible d’escoles, sota la premissa que l’accés esglaonat dels estudiants evitarà el recurrent col·lapse de cotxes i pot complementar el desplegament de les zones d’aparcament per a pares i mares que s’han col·locat ja en més d’una dotzena de centres. En una primera fase, la qüestió s’ha proposat a aquelles escoles on la problemàtica vinculada al trànsit tenia més incidència, entre altres factors, per la localització. Però la policia local aspira a treballar-la amb la totalitat dels col·legis. La decisió final sobre l’aplicació, però, dependrà de les escoles.

Aquest avançament de l’horari d’obertura implica tan sols uns minuts afegits a la franja habitual –5 en el cas de La Salle i 10 a La Presentació–, però hauria de ser suficient per propiciar aquesta entrada progressiva d’estudiants que descongestioni la circulació. Ahir, en l’estrena a La Presentació, la Urbana va recollir uns primers resultats positius. Des del col·legi, però, prefereixen esperar a que la iniciativa acumuli alguns dies més activa abans de passar a fer balanç de la seva posada en funcionament.

Des de La Salle, que igualment acaba d’estrenar el pla, el director Josep Maria Prats explica que «vam començar dilluns» i diu que «a nosaltres, del que ens toca parlar és de dins de l’escola i els pares estan contents». El sistema s’ha començat a fer servir «a petició dels mateixos pares i de la Guàrdia Urbana» i ara «obrim 10 minuts abans de les 9 h., mentre que anteriorment eren 5 minuts abans de les 9 h.». Durant aquest breu marge afegit, «òbviament hi ha personal que s’encarrega dels alumnes que arriben», afegeix Prats. Permetre l’accés dels estudiants amb antelació «se’ns va demanar perquè als pares els hi anava millor i per descongestionar l’avinguda de La Salle, perquè era un risc. Tot i que són tan sols uns minuts, esperem que serveixi».

El civisme dels pares i les mares

Prats expressa que «també hi ha una part que per mi és molt important, i així ho vaig comunicar ja a la Guàrdia Urbana, que és la cultura cívica dels pares, que no aparquin al mig de l’avinguda en doble o en triple fila sinó que respectin una mica les normes». «Nosaltres ja afavorim al màxim la mobilitat. Depèn de nosaltres i de la Guàrdia Urbana, però també depèn del civisme dels pares», afegeix. La Salle és un dels centres que disposa de zona d’aparcament per a pares, la qual «és positiva però té les dimensions que té i nosaltres tenim 1.200 alumnes».